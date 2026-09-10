El “Mundial de comidas” organizado por el popular creador de contenido español Ibai Llanos ha alcanzado su punto de máxima tensión e intensidad en las redes sociales. Tras una vibrante ronda de cuartos de final donde millones de usuarios en todo el mundo emitieron sus votos, la gastronomía peruana volvió a demostrar su enorme arraigo global. El ceviche, plato bandera de la cocina peruana, logró superar una dura batalla frente a la propuesta culinaria de Guatemala para asegurar su lugar entre los cuatro mejores representantes del torneo.

Esta competencia digital, que mide la pasión, el orgullo gastronómico y la capacidad de convocatoria de las distintas comunidades de internet, ha paralizado las plataformas digitales. Con números récord de interacción en TikTok, Instagram y YouTube, el pase de Perú a semifinales no solo celebra la riqueza de su sazón, sino también el esfuerzo coordinado de miles de cibernautas que se volcaron a las urnas virtuales para respaldar al platillo nacional.

Perú vs. Guatemala: Los números de un duelo histórico en cuartos de final

La llave entre Perú y Guatemala se perfilaba como una de las más parejas de los cuartos de final. Por un lado, el emblemático ceviche peruano llegaba como uno de los grandes favoritos del certamen; por el otro, el tradicional pepián de pollo guatemalteco venía motivado tras haber dado la gran sorpresa en la ronda previa al eliminar a la gastronomía de México.

El cómputo general, que consolida las votaciones registradas en todas las redes oficiales de Ibai Llanos, confirmó la victoria peruana por un margen sumamente competitivo:

Perú (Ceviche): Alcanzó un total impresionante de 2,747,000 votos . El desglose por plataforma registró 1.82 millones en TikTok, 825 mil en Instagram y 102 mil en YouTube.

Alcanzó un total impresionante de . El desglose por plataforma registró 1.82 millones en TikTok, 825 mil en Instagram y 102 mil en YouTube. Guatemala (Pepián de pollo): Cosechó un total de 2,372,000 votos, respaldado por 1.68 millones en TikTok, 675 mil en Instagram y 17 mil en YouTube.

Con una ventaja de más de 370,000 votos, el ceviche selló su boleto directo a la ansiada etapa semifinal.

Perú vs. Argentina: El titánico choque confirmado en semifinales

Con la victoria consumada, la gran interrogante de los fanáticos era definir la ruta del cuadro de clasificación. De acuerdo con la estructura oficial del torneo, Perú disputará la semifinal en un duelo de alto impacto: Perú vs. Argentina.

Este enfrentamiento promete ser un auténtico choque de potencias gastronómicas y culturales en las redes sociales. El ceviche peruano medirá fuerzas directamente contra el clásico asado argentino, que viene de dejar en el camino a Uruguay. En la otra llave de semifinales, Ecuador (representado por el encebollado) se medirá ante Venezuela (representada por la arepa) para definir al segundo finalista del campeonato.

El cruce entre Perú y Argentina representa no solo una prueba de fuego en el ámbito gastronómico, sino también una batalla de convocatoria masiva donde la comunidad peruana deberá unirse nuevamente para superar el volumen de votos de la hinchada albiceleste.

¿Cómo y dónde votar por el ceviche peruano en semifinales?

Para asegurar la clasificación de Perú a la gran final del “Mundial de comidas”, la participación activa de los usuarios en redes sociales es fundamental. La dinámica establecida por la organización de Ibai Llanos permite emitir votos en múltiples canales oficiales durante los plazos fijados para la llave:

TikTok: Ingresando a la cuenta oficial de Ibai Llanos y votando en la encuesta o video correspondiente a la semifinal. Instagram: Participando a través de las historias y publicaciones de votación en el perfil verificado del streamer. YouTube: Marcando la opción de Perú en las encuestas de la pestaña Comunidad del canal de Ibai.

El respaldo constante en cada una de estas plataformas será crucial para que el plato insignia de la gastronomía peruana logre superar a Argentina y alcance la ansiada final del torneo.