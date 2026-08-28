¿Puedes entrar con tu vehículo? ATU revela quiénes podrán usar el tramo piloto de la Av. Arequipa | Foto: Andina
¿Puedes entrar con tu vehículo? ATU revela quiénes podrán usar el tramo piloto de la Av. Arequipa | Foto: Andina
Por José Templo

La puesta en marcha del Carril Bus Bidireccional Arequipa modificó la circulación de esta avenida y estableció nuevas condiciones para los conductores que necesitan acceder a predios ubicados dentro del tramo piloto. Aunque el espacio está destinado principalmente a los buses del Corredor Azul, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) contempla excepciones para garantizar el ingreso y salida de vehículos autorizados, y facilitar el traslado de personas con discapacidad o movilidad reducida. Además, la reorganización de la vía ha generado cambios para pasajeros, peatones y ciclistas, quienes ahora deben seguir nuevas indicaciones durante sus desplazamientos por la zona intervenida. A continuación, te contamos quiénes pueden ingresar, qué requisitos deben cumplir y cómo funcionan los accesos y paraderos habilitados en esta configuración vial.

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