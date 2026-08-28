La puesta en marcha del Carril Bus Bidireccional Arequipa modificó la circulación de esta avenida y estableció nuevas condiciones para los conductores que necesitan acceder a predios ubicados dentro del tramo piloto. Aunque el espacio está destinado principalmente a los buses del Corredor Azul, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) contempla excepciones para garantizar el ingreso y salida de vehículos autorizados, y facilitar el traslado de personas con discapacidad o movilidad reducida. Además, la reorganización de la vía ha generado cambios para pasajeros, peatones y ciclistas, quienes ahora deben seguir nuevas indicaciones durante sus desplazamientos por la zona intervenida. A continuación, te contamos quiénes pueden ingresar, qué requisitos deben cumplir y cómo funcionan los accesos y paraderos habilitados en esta configuración vial.

¿QUIÉNES PUEDEN INGRESAR CON SU VEHÍCULO AL TRAMO PILOTO?

El acceso vehicular no está permitido, pero existen casos autorizados. La ATU entregó pases Vehículos Autorizados con Permiso de Paso (VAAP) a las unidades vinculadas con los dos predios que tienen cocheras: Foncodes y el Instituto Alcides Carrión. Estos permisos son físicos y deben ser presentados cuando corresponda. Personal de la ATU verifica los pases durante el piloto para controlar los ingresos y evitar que estas excepciones afecten a los buses.

También se permite el ingreso de vehículos identificados y taxis que trasladen a personas con discapacidad o movilidad reducida debido a la presencia de la sede del Conadis dentro del tramo intervenido. Para utilizar esta excepción, el conductor debe presentar el carné correspondiente y respetar el acceso controlado. El vehículo solo podrá desplazarse por la parte necesaria para recoger o dejar al usuario.

Personal de la autoridad de transporte brinda indicaciones a conductores, pasajeros y transeúntes durante los primeros días de funcionamiento del nuevo esquema en la avenida Arequipa. (Mario Zapata / GEC).

¿HABRÁ PASES DIGITALES PARA RESIDENTES Y PROPIETARIOS?

La ATU informó que viene desarrollando un sistema de pases vehiculares digitales. La finalidad es hacer más sencilla la gestión de los accesos conforme el proyecto avance y pueda incorporar nuevos sectores de la avenida.

Esta alternativa permitirá atender las necesidades de quienes viven o tienen propiedades en las zonas donde eventualmente se extienda la intervención, evitando depender exclusivamente de autorizaciones impresas.

¿DÓNDE FUNCIONA EL CARRIL BUS BIDIRECCIONAL AREQUIPA?

El plan piloto comprende 1,5 kilómetros entre la avenida 9 de Diciembre, conocida como Paseo Colón, y la calle Emilio Fernández, en el Cercado de Lima. El tramo intervenido incluye sectores de las avenidas Garcilaso de la Vega y Arequipa.

En este espacio, el carril que anteriormente permitía el desplazamiento de vehículos hacia el centro de Lima ahora será utilizado por los buses del corredor Azul para circular en ambos sentidos. De esta forma, las unidades del servicio tendrán un recorrido bidireccional dentro del sector intervenido.

La distribución del tránsito establece que los automóviles particulares que se movilicen hacia Miraflores podrán seguir utilizando la avenida Arequipa. Para los viajes hacia el Cercado, en cambio, la autoridad ha planteado el uso de otras avenidas como parte de la nueva organización vial, según informa Infobae.

¿QUÉ CAMBIÓ CON LOS NUEVOS PARADEROS Y LA CICLOVÍA?

La implementación del piloto también modificó el espacio destinado a pasajeros, peatones y ciclistas. La ATU habilitó los paraderos Saco Oliveros y Dagnino, ubicados en las cuadras 4 y 7 de la avenida Arequipa. En ambos puntos hay orientadores para guiar a los usuarios durante el embarque y desembarque.

Los peatones deben utilizar los cruces establecidos y respetar los semáforos. Asimismo, la antigua ciclovía fue redistribuida para crear una zona de espera para pasajeros y un espacio contiguo destinado a los ciclistas. La señalización diferencia ambas áreas y busca prevenir incidentes.

Los ciclistas deben utilizar el espacio habilitado y reducir la velocidad al acercarse a zonas con mayor presencia de peatones.

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