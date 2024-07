Qué jugador que disputa la Copa América 2024 lleva a Cristiano Ronaldo tatuado en la pierna

Desde que inició la Copa América 2024 se viene dando muchas sorpresas, polémicas y goles, que ha generado la atención de los medios deportivos. Precisamente, uno de los referentes y principales figuras de la selección venezolana cuenta con la singularidad de tener múltiples tatuajes en la mayor parte de su cuerpo, incluso marcándose en la pierna la figura de Cristiano Ronaldo. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUIÉN TIENE TATUADO A CRISTIANO RONALDO EN LA PIERNA?

La prensa y los fanáticos del fútbol han despertado su curiosidad por los particulares tatuajes que tiene Yeferson Soteldo. El seleccionado venezolano ha comentado en varias ocasiones los especiales que son estas imágenes impregnadas en su cuerpo, pues lo considera como un lienzo de una pintura que se encuentra en “constante evolución” y muestra sus tres grandes pasiones como el fútbol, la música y el anime.

Tras sus diversos tatuajes que tiene en su cuerpo, uno de los que ha llamado más la atención por los seguidores en las redes sociales fue de Cristiano Ronaldo. El futbolista de 27 años se retrató en la pierna una triple figura donde sale la clásica celebración del popularmente conocido como CR7 vistiendo la camiseta del Real Madrid.

Mientras que su amor por la música lo llevó a tener a Tirone José González Orama o conocido mundialmente como Canserbero tatuado la cara del rapero venezolano acompañado de una frase en ingles “All We Need Is Love” (Todo lo que necesitamos es amor). Además, tiene el logo de Bad Bunny que forma parte de uno de sus álbumes: “Yo Hago Lo Que Se Me La Gana” (YHLQSMLG).

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES QUE NUNCA GANARON LA COPA AMÉRICA?

Desde su creación en 1916, las selecciones que más títulos tienen en la Copa América está Uruguay y Argentina con un total de 15 trofeos. La selección brasileña sigue con 9 campeonatos en sus vitrinas. Además, están Perú (2), Paraguay (2), Chile (2), Colombia (1) y Bolivia (1). Por consiguiente, Ecuador y Venezuela desafortunadamente nunca han ganado este importante torneo del continente.

Y es que, Venezuela y Ecuador no han tenido la posibilidad de llegar a una final del torneo y en el mejor de los casos ambas quedaron en el cuarto lugar. Con respecto a la selección altiplánica sucedió en dos oportunidades, en 1959 y 1993. Mientras que la Vinotinto logró llegar hasta las semifinales y se quedó con el cuarto puesto en la Copa América de 2011 siendo uno de sus mejores participaciones.