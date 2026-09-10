El fenómeno El Niño vuelve a colocar a Perú ante un escenario climático que podría cambiar durante los próximos meses, mientras las autoridades evalúan sus posibles efectos en diferentes regiones. Mientras las condiciones actuales todavía no muestran todos sus posibles efectos, el comportamiento de la temperatura del mar empieza a marcar el rumbo de lo que podría ocurrir hacia el cierre del año y durante el verano. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ya tiene una nueva evaluación sobre este fenómeno y sus especialistas explicaron cómo podría evolucionar la situación en distintas regiones del país. Descubre qué pronostica la entidad y cuáles son los principales cambios que podrían presentarse en los próximos meses.

¿QUÉ VIENE PARA PERÚ ANTE EL AVANCE DEL FENÓMENO EL NIÑO?

El panorama apunta a un incremento progresivo del calor y, posteriormente, a la llegada de las lluvias.

De acuerdo con el especialista del Senamhi Nelson Quispe, El Niño Costero ya alcanzó una fase extraordinaria debido a que la temperatura superficial del mar superó los niveles considerados para establecer esta condición. Sin embargo, sus efectos todavía no se presentan por completo. El país atraviesa actualmente un periodo seco y las precipitaciones más importantes se esperan conforme avance la temporada de lluvias.

Fenómeno El Niño. | Foto referencial: Magnific

¿QUÉ TEMPERATURAS PODRÍA ALCANZAR LA COSTA NORTE?

El incremento térmico ya es considerable en el norte peruano. Departamentos como Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad registran actualmente temperaturas máximas de aproximadamente 37 °C, muy por encima de los valores habituales cuando El Niño Costero no está presente.

En condiciones normales, las máximas en estas zonas suelen ubicarse entre los 30 °C y 32 °C. La situación podría volverse todavía más calurosa durante los próximos meses, pues el calentamiento del mar continuará y a ello se sumará la llegada del verano.

Quispe estimó que entre febrero y marzo de 2027 las temperaturas máximas podrían acercarse a los 40 °C en algunos sectores. Antes de ello, el inicio de la primavera, previsto para el 22 de septiembre, también favorecerá un ascenso progresivo del calor.

(Foto: Andina)

¿CUÁNDO COMENZARÍAN LAS LLUVIAS EN PERÚ?

Por ahora predominan las condiciones secas, pero el panorama podría cambiar desde noviembre, cuando se esperan las primeras precipitaciones. Estas aumentarían de manera gradual durante el verano, temporada en la que las lluvias suelen cobrar mayor intensidad y frecuencia.

Por ello, aunque El Niño Costero ya presenta una condición extraordinaria por el calentamiento del océano, todavía deberán pasar algunos meses para conocer cómo evolucionarán las precipitaciones y sus efectos.

Foto: Andina.

¿POR QUÉ TAMBIÉN AUMENTARÁ EL CALOR EN LA SELVA?

El incremento de las temperaturas en la selva norte y centro está vinculado con un El Niño global fuerte. Este fenómeno favorece una menor presencia de lluvias y nubosidad en la Amazonía, permitiendo un mayor ingreso de radiación solar y, por consecuencia, un aumento del calor durante el día.

En este contexto, el Senamhi pronosticó temperaturas diurnas elevadas entre el 10 y el 12 de septiembre. Los friajes podrían generar un alivio temporal, pero estos eventos suelen durar apenas dos o tres días. Además, el especialista Nelson Quispe señaló que El Niño global está relacionado con una menor cantidad de friajes durante el año, por lo que su efecto para reducir las altas temperaturas será limitado, según informa Andina.

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