¿Qué viene para Perú? Senamhi actualiza su pronóstico sobre el fenómeno El Niño | Foto: Pexels
¿Qué viene para Perú? Senamhi actualiza su pronóstico sobre el fenómeno El Niño | Foto: Pexels
Por José Templo

El fenómeno El Niño vuelve a colocar a Perú ante un escenario climático que podría cambiar durante los próximos meses, mientras las autoridades evalúan sus posibles efectos en diferentes regiones. Mientras las condiciones actuales todavía no muestran todos sus posibles efectos, el comportamiento de la temperatura del mar empieza a marcar el rumbo de lo que podría ocurrir hacia el cierre del año y durante el verano. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ya tiene una nueva evaluación sobre este fenómeno y sus especialistas explicaron cómo podría evolucionar la situación en distintas regiones del país. Descubre qué pronostica la entidad y cuáles son los principales cambios que podrían presentarse en los próximos meses.

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