La brecha salarial entre el fútbol masculino y femenino ha generado un intenso debate en el mundo del deporte. A medida que más mujeres se destacan en el ámbito futbolístico, la desigualdad en las remuneraciones se vuelve cada vez más evidente. Este tema ha cobrado relevancia, especialmente con la creciente visibilidad de jugadoras que no solo brillan en el campo, sino que también utilizan su voz para abogar por un cambio significativo. En este contexto, Alisha Lehmann, una talentosa futbolista suiza, ha llamado la atención no solo por su desempeño en el deporte, sino también por su perspectiva sobre estas disparidades salariales.

¿QUIÉN ES ALISHA LEHMANN?

Alisha Lehmann es una delantera suiza que recientemente se unió a la Juventus de Italia, donde también juega su pareja, el futbolista brasileño Douglas Luiz. El contrato de la atacante se extiende hasta junio de 2027, aunque los detalles financieros no han sido divulgados.

Además de llamar la atención por su talento en el campo, Lehmann también destaca en las redes sociales. Con más de 17 millones de seguidores en Instagram y 10 millones en TikTok, la deportista ha superado en popularidad a la versión femenina de clubes reconocidos, como el Barcelona y el Real Madrid.

Considerando que es una figura importante en el fútbol femenino, Alisha Lehmann utilizó su voz para apoyar el creciente movimiento que busca la equidad en el deporte, donde las jugadoras buscan que se reconozca su esfuerzo y dedicación en igual medida.

¿CUÁL FUE LA CRÍTICA DE ALISHA LEHMANN SOBRE LA DIFERENCIA SALARIAL ENTRE EL FÚTBOL FEMENINO Y MASCULINO?

Alisha Lehmann ha compartido su preocupación por la notable disparidad en los salarios entre el fútbol femenino y masculino. En una reciente entrevista con La Gazzeta dello Sport, la deportista expresó su descontento, señalando que la diferencia de ingresos es injusta y que, como mujer, esta situación le afecta directamente.

“A menudo hablo con Douglas (Luiz) en casa sobre esto y le digo que no es justo: hacemos el mismo trabajo, pero te pagan cien veces más que a mí”, reveló la futbolista suiza.

Además, la futbolista subrayó que, a pesar de los avances logrados en el deporte femenino, aún queda un largo camino por recorrer hacia la igualdad salarial. Reconoció que, aunque puede que nunca se alcance una equiparación total, es fundamental que haya un compromiso firme para realizar cambios en este ámbito. “Tendrá que haber una voluntad muy fuerte para hacer un cambio en esta dirección”, sostuvo.

Su declaración resalta la necesidad de seguir luchando por la justicia y la equidad en el deporte.

¿QUÉ OTRO ASPECTO DEFENDIÓ ALISHA LEHMANN EN RESPALDO DEL FÚTBOL FEMENINO?

Alisha Lehmann también defendió con firmeza la imagen del fútbol femenino, criticando la percepción negativa que aún persiste en algunos sectores. Se mostró sorprendida por aquellos que, a pesar de las evidentes mejoras en el deporte, siguen cuestionando su valor.

En su declaraciones, desafió a quienes hacen chistes sobre el fútbol femenino, preguntándoles si han visto un partido. “Si alguien viene a mí con chistes sobre el fútbol femenino, siempre le pregunto: ‘¿Alguna vez has visto un partido?’ (…) No sé por qué la gente todavía piensa así. Estamos en 2024 y tal vez algunos todavía viven detrás de las montañas o de los árboles, no lo sé”, enfatizó Lehmann.