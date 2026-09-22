Conocido por impulsar el peligroso fenómeno del looksmaxxing, Braden Peters afronta cargos por agresión sexual, suministrar alcohol a una menor e inyectarle sustancias no aprobadas en pleno directo. (Foto: Instagram Clavicular)
Conocido por impulsar el peligroso fenómeno del looksmaxxing, Braden Peters afronta cargos por agresión sexual, suministrar alcohol a una menor e inyectarle sustancias no aprobadas en pleno directo. (Foto: Instagram Clavicular)
Por Paolo Valdivia

El creador de contenido estadounidense Braden Peters, conocido en internet como Clavicular, se encuentra en el centro de una grave controversia legal. Tras hacerse famoso por llevar al extremo tendencias físicas de internet, el influencer de 20 años ahora enfrenta acusaciones de agresión sexual, fraude y suministro de alcohol a una menor de edad en Massachusetts.

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