El creador de contenido estadounidense Braden Peters, conocido en internet como Clavicular, se encuentra en el centro de una grave controversia legal. Tras hacerse famoso por llevar al extremo tendencias físicas de internet, el influencer de 20 años ahora enfrenta acusaciones de agresión sexual, fraude y suministro de alcohol a una menor de edad en Massachusetts.

De la obsesión por el ‘looksmaxxing’ a los tribunales: ¿Quién es Braden Peters?

Braden Peters (el verdadero nombre de Clavicular) es un streamer e influencer norteamericano que construyó una comunidad de más de dos millones de seguidores entre TikTok e Instagram gracias a sus contenidos sobre looksmaxxing, una subcultura digital enfocada en transformar drásticamente la apariencia física masculina para alcanzar estándares estéticos perfectos.

Clavicular se convirtió en una figura viral por documentar métodos extremas para alterar su rostro y cuerpo, así como otros hechos que incluían:

‘Bone Smashing’: Golpear los huesos de la cara con objetos como martillos para forzar microfracturas y supuestamente ensanchar los pómulos y la mandíbula.

Golpear los huesos de la cara con objetos como martillos para forzar microfracturas y supuestamente ensanchar los pómulos y la mandíbula. Uso de sustancias no reguladas: Inyección de esteroides comprados en la dark web desde los 14 años, consumo de hormonas de crecimiento, melanotan para el bronceado y consumo de estimulantes para suprimir el hambre.

Inyección de esteroides comprados en la dark web desde los 14 años, consumo de hormonas de crecimiento, melanotan para el bronceado y consumo de estimulantes para suprimir el hambre. Buscar chicas en vivo: el streamer siempre aparecía con una chica nueva que buscaba en distintos eventos.

¿De qué acusan a Clavicular? Los detalles de la demanda judicial

Según reveló el diario The Bulwark, Peters afronta un proceso judicial en el estado de Massachusetts que incluye un cargo por agresión sexual, un cargo por drogar a una persona para mantener relaciones sexuales y otro por proporcionar alcohol a una menor.

La denunciante es la creadora de contenido Alorah Ziva (de nombre real Aleksandra Vasilevna Mendoza), quien asegura que en mayo de 2025 —cuando aún era menor de edad— sufrió tocamientos e intromisiones de índole sexual sin su consentimiento bajo los efectos del alcohol.

Además, según reportes de The Hollywood Reporter, la joven afirma que durante un programa en directo, el streamer le inyectó Aqualyx, un compuesto químico utilizado para disolver la grasa corporal que no cuenta con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

¿Qué ha dicho la defensa de Clavicular ante las acusaciones?

La defensa legal de Braden Peters ha rechazado todas las imputaciones presentadas en los tribunales. En declaraciones para el portal TMZ, el abogado Steve Kramer señaló que se trata únicamente de alegaciones que no han sido probadas en un juicio.

Asimismo, la representación del streamer indicó que la demanda original presentada por la joven no incluía los cargos de agresión sexual y que estos fueron añadidos meses después en una modificación del recurso legal. Se espera que Peters comparezca ante un juez en la localidad de Cape Cod el próximo 14 de octubre para responder formalmente a las acusaciones.