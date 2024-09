La relación entre la música y la actuación también puede generar muy buena sinergia, y es así como quedará plasmado en la nueva propuesta cinematográfica de reconocida plataforma de streaming que protagoniza Adam Sandler, y también contará con la participación de afamado intérprete de música urbana. Un nuevo famoso se une a la lista de actores que formarán parte de esperada secuela casi 30 años después de estrenada la película original, y en esta ocasión sobresaliendo el nombre de una figura tan popular como polémica a nivel internacional. Conoce quién es, de qué trata el film y cómo fue confirmado oficialmente.

¿QUIÉN ES EL AFAMADO ARTISTA DE MÚSICA URBANA QUE SE SUMA AL ELENCO DE LA NUEVA PELÍCULA PROTAGONIZADA POR ADAM SANDLER?

El listado de películas protagonizadas por Adam Sandler se amplía gracias al venidero estreno de la secuela de una de sus más recordadas e importantes películas, y desde Netflix Latinoamérica, viene a confirmarse la participación de reconocido artista de música urbana que vuelve a hacer cine luego de actuaciones en Narcos: México y Tren Bala junto a Brad Pitt.

Hoy nos referimos a Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido en el mundo de la música como Bad Bunny, quien según refiere la compañía de entretenimiento, integrará el elenco de Happy Gilmore 2, la producción cinematográfica que rememora la comedia deportiva de 1996.

“Los fans de Sandler han estado esperando una actualización sobre la largamente rumoreada secuela”, expresa Netflix asegurando además que el rodaje ha iniciado en 2024 junto a prácticamente el mismo equipo de actores que lo acompañó en la versión original, tales como Christopher McDonald (Shooter McGavin), y Julie Bowen (Virginia Venit).

Resulta importante recordar, que Bad Bunny además de popularizarse en el ámbito musical llenando coliseos y recorriendo el mundo con su “Titi Me Preguntó”, ya cuenta con experiencia con guiones, detrás de cámaras e interpretando papeles protagónicos.

ADAM SANDLER ES EL ACTOR MEJOR PAGADO DEL MUNDO GRACIAS A ESTOS MILLONES DE DÓLARES SEGÚN FORBES

La industria del cine mueve millones de dólares, y más aún entre reconocidos actores cuyos cuantiosos montos obtenidos por su gran trabajo han sido revelados por Forbes a inicios de marzo con todo lo que recaudaron en 2023, siendo el intérprete de “Astronauta” quien supera a Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie y Ryan Gosling de Barbie, entre otros como Jennifer Aniston.

De acuerdo a información compartida por dicha revista estadounidense especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, Adam Sandler es el número 1 de la lista gracias a sus 73 millones de dólares (97 millones de dólares brutos) acumulados en total por los espectáculos de comedia que brinda también, y sobre todo esa alianza tan beneficiosa con Netflix.

“Las tres películas de Sandler en 2023 incluyeron Murder Mystery 2 con Jennifer Aniston ... también estrenó You’re So Not Invited To My Bat Mitzvah, protagonizada por su esposa e hijas, y la película animada Leo”, refiere Forbes haciendo hincapié en que dicho patrimonio pudo incrementarse a raíz de la firma de uno de los “contratos más lucrativos de la industria del entretenimiento”.

Cabe resaltar con respecto a este listado donde aparecen los 10 actores mejores pagados del mundo hacia inicios de marzo 2024, que en segundo lugar figura Margot Robbie con una ganancia bruta ascendente a los 78 millones de dólares, el aventurero Tom Cruise ocupa la tercera ubicación seguido muy de cerca por el empate entre Ryan Gosling y Matt Damon, mientras Jennifer Aniston quien “gana hasta 2 millones de dólares por actuar y ser productora ejecutiva de cada episodio de The Morning Show en AppleTV+”, supera otra igualdad, en este caso protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jason Statham.