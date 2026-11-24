Hay personas que, cuando la vida les cierra todas las puertas, buscan una ventana. Dennis Hope decidió mirar mucho más lejos: hacia el cielo. A comienzos de los años ochenta, cuando atravesaba una de las etapas más difíciles de su existencia, tuvo una ocurrencia que cualquier persona sensata habría descartado entre risas: si no había conseguido hacerse un lugar en la Tierra, quizá podía encontrarlo en la Luna. Lo que parecía una fantasía nacida del desespero terminó convirtiéndose en un negocio internacional que le permitió acumular una fortuna vendiendo parcelas de territorios extraterrestres. Y lo más insólito es que, más de cuatro décadas después, su particular emprendimiento continúa vigente.

De una vida llena de fracasos a un negocio fuera de este mundo

Antes de convertirse en el hombre que ofrecía propiedades en otros planetas, Hope había probado suerte en numerosas ocupaciones sin conseguir estabilidad. Quiso dedicarse a la actuación, pero las oportunidades nunca llegaron; intentó vivir de la ventriloquía, aunque nadie parecía interesado en contratar sus espectáculos. Su formación en sociología tampoco le abrió camino y sus experiencias como vendedor de automóviles, zapatero y productor televisivo acabaron en decepciones. En el terreno personal tampoco encontraba motivos para celebrar: su matrimonio se había terminado y las deudas hipotecarias lo habían dejado prácticamente sin patrimonio. Con la cabeza llena de preocupaciones, solía conducir durante horas por las carreteras de California, sin un destino particular, como quien necesita alejarse un momento de su propia realidad.

Fue durante uno de esos recorridos cuando los anuncios inmobiliarios que encontraba a los costados de la carretera despertaron su curiosidad. Observó cómo se ofrecían terrenos y propiedades a compradores interesados, y comenzó a preguntarse si existía alguna posibilidad de trasladar ese modelo comercial a un lugar donde nadie parecía haber establecido fronteras. La respuesta que imaginó estaba a unos 384.000 kilómetros de distancia: la Luna. En 1980, con 48 años y apenas unos cuantos dólares disponibles, decidió investigar si aquella ocurrencia podía convertirse en algo más que una conversación extravagante.

El tratado de la ONU que inspiró su particular interpretación

Hope encontró una pista en el Tratado del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas, firmado en 1967. El documento establece que ningún Estado puede apropiarse de la Luna ni de otros cuerpos celestes mediante reclamaciones de soberanía, ocupación o cualquier otro procedimiento. Sin embargo, el futuro empresario interpretó que aquella prohibición estaba dirigida a los países y no mencionaba expresamente a los ciudadanos particulares. De esa lectura nació la idea que sostendría su proyecto durante décadas. Años después, en una entrevista con la BBC, resumió su razonamiento con una frase: “Me di cuenta de que era tierra sin dueño”. Es importante precisar que esa interpretación nunca constituyó un reconocimiento jurídico de sus supuestos derechos de propiedad.

Decidido a llevar su iniciativa hasta las últimas consecuencias, presentó documentos ante el registro de la propiedad de California el 24 de noviembre de 1980. En ellos reclamaba la Luna, los otros ocho planetas del sistema solar y sus respectivos satélites naturales. También remitió información a las Naciones Unidas, donde comunicó sus intenciones comerciales y solicitó que le indicaran si existía algún impedimento para continuar. La falta de una respuesta favorable o desfavorable fue interpretada por Hope como una oportunidad para avanzar. Así comenzó a dividir imaginariamente la superficie lunar en parcelas de 4.000 metros cuadrados, que ofrecía por 24 dólares más impuestos, acompañadas de un certificado personalizado y un mapa para identificar la ubicación del terreno adquirido.

De vender parcelas en centros comerciales a conquistar Internet

Los primeros compradores llegaron de una manera bastante artesanal: Hope recorría centros comerciales y ofrecía sus certificados como regalos navideños fuera de lo común. El resultado superó sus expectativas iniciales. Según contó al diario colombiano El Tiempo, consiguió vender 600 propiedades en apenas dos semanas y obtuvo unos 6.000 dólares. Durante los primeros quince años mantuvo un ritmo discreto, comercializando alrededor de cien parcelas anuales, hasta que encontró en Internet una herramienta capaz de llevar su propuesta mucho más allá de California. La posibilidad de llegar a clientes de distintos países transformó una ocurrencia personal en una empresa con alcance internacional.

Con el crecimiento del negocio también llegaron nombres conocidos. Entre las personas que, según los relatos sobre su emprendimiento, adquirieron certificados figuraban los expresidentes estadounidenses Ronald Reagan, Jimmy Carter y George W. Bush, además de figuras del entretenimiento como Clint Eastwood, Tom Cruise, John Travolta, George Lucas, Tom Hanks y Mick Jagger. En 2007, Hope aseguró a la revista Vice que comercializaba alrededor de 1.500 propiedades diarias entre la Luna y otros cuerpos celestes. Su catálogo incluía desde parcelas pequeñas hasta extensiones continentales de millones de acres, aunque reconocía que todavía no había conseguido vender una de las más grandes, cuyo precio superaba los 13 millones de dólares. También afirmaba que entre sus clientes corporativos se encontraban las cadenas hoteleras Hilton y Marriott.

Una Constitución Galáctica para proteger su imperio extraterrestre

El siguiente capítulo de esta historia fue todavía más extraordinario. Hope fundó Lunar Embassy, su compañía de venta de terrenos extraterrestres, y comenzó a entregar certificados impresos a todo color. Los documentos llegaban acompañados de mapas y de un ejemplar de la llamada Constitución Galáctica, una creación que pretendía dar estructura institucional a su peculiar proyecto. La expansión comercial también alcanzó Marte, Venus y Mercurio. En una entrevista concedida en 2015, el empresario calculó que había comercializado 325 millones de acres marcianos y otros 125 millones entre Venus y Mercurio.

La Constitución no surgió únicamente como un elemento decorativo. Hope explicó que algunos compradores habían expresado preocupación por la posibilidad de que futuras normas internacionales afectaran sus adquisiciones. Para responder a esos temores, aseguró haber organizado en 2001 una república democrática y redactado su texto constitucional en 2004, con la colaboración del especialista Timothy Myers. El proyecto contemplaba una moneda propia, denominada delta, y una estructura de gobierno con Senado y Cámara de Representantes. Incluso llegó a afirmar que mantenía relaciones diplomáticas con una treintena de gobiernos terrestres y que aspiraba a conseguir reconocimiento internacional para su particular soberanía. En una entrevista de 2013, mencionó entre sus ambiciones una eventual incorporación al Fondo Monetario Internacional.

El documento también establecía una ciudadanía galáctica adicional para quienes compraran propiedades, sin que tuvieran que renunciar a la nacionalidad de sus respectivos países. Su sede legislativa fue ubicada, sobre el papel, en Ciudad Nueva Esperanza, en el Mar de la Tranquilidad de la Luna, además de contemplar dependencias en la Tierra. Mientras tanto, las primeras elecciones democráticas anunciadas nunca llegaron a realizarse y el propio Hope continuó ocupando los cargos principales de aquella administración imaginaria: presidente del Gobierno Galáctico y director ejecutivo celestial. En otras palabras, el hombre que había comenzado intentando vender un terreno lunar terminó atribuyéndose también la conducción política de su propio universo comercial.

No fue el primero en reclamar la Luna y hasta recibió una factura por el Sol

Aunque su historia alcanzó una repercusión considerable, Hope no fue el primer individuo que intentó adjudicarse un cuerpo celeste. Una investigación de BBC Mundo recuerda los antecedentes de Dean Lindsey, estadounidense que en 1936 reclamó la propiedad de la Luna y otros objetos extraterrestres. También aparece el caso del chileno Jenaro Gajardo Vera, quien acudió a una notaría en 1954 para dejar constancia de que se consideraba propietario del satélite terrestre. Su motivación, según explicó posteriormente, era conseguir la condición de propietario que necesitaba para ingresar al exclusivo Club Social de Talca. El trámite le costó apenas un dólar, según relató en 1969 al diario estadounidense The Evening Independent.

Pero el negocio de Hope también tuvo episodios que parecen escritos para una comedia. Uno de ellos involucró a Virgiliu Pop, un rumano residente en Glasgow que se había proclamado dueño del Sol. Como consideraba que el astro le pertenecía, decidió enviar a Lunar Embassy una factura por 30 millones de dólares en concepto de energía solar suministrada a las propiedades que comercializaba la compañía. Hope respondió con una ironía a la altura de la situación: “Disculpe, señor Pop, luego de discutir con los propietarios lunares, hemos decidido que no queremos su energía. Por favor, apáguela”.

El negocio que convirtió una idea extravagante en una fortuna

La historia de Dennis Hope tiene todos los ingredientes de una paradoja: un hombre que no conseguía encontrar oportunidades en su propio planeta terminó construyendo un imperio comercial alrededor de terrenos situados a millones de kilómetros. Sus detractores lo han señalado como un estafador y han cuestionado la legitimidad de sus certificados, pues no existe un reconocimiento jurídico internacional que convierta sus ventas en títulos de propiedad válidos sobre la Luna o los planetas. El Tratado del Espacio Ultraterrestre, además, establece principios que impiden la apropiación nacional de esos territorios, mientras que la interpretación de Hope sobre los derechos de particulares sigue sin constituir una base legal aceptada.

Aun así, el empresario ha mantenido su actividad durante décadas y ha convertido la venta de una promesa en una operación comercial que, según sus propias declaraciones, le permitió reunir decenas de millones de dólares. Su argumento frente a quienes cuestionan su iniciativa siempre ha girado alrededor de la misma idea: tuvo una ocurrencia, decidió perseguirla y no permitió que las opiniones ajenas lo detuvieran. Quizá su mayor conquista nunca haya estado en la superficie lunar, sino en haber encontrado una manera de transformar una fantasía en un negocio extraordinariamente rentable. Mientras otros miraban hacia el espacio buscando respuestas sobre el universo, Hope encontró allí algo mucho más terrenal: clientes dispuestos a comprar un pedazo de cielo.