Este último martes 10 de setiembre la selección peruana cayó por 1 a 0 ante Ecuador en un nuevo partido por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Durante el segundo tiempo ingresó el delantero Santiago Ormeño, sin embargo, muchos no estuvieron contentos con su desempeño, pues no llegó a concretar el empate. Diego Rebagliati es uno de ellos e incluso fue más lejos al señalar al jugador que debería volver al equipo nacional para reemplazar al joven futbolista del Puebla de México. Conoce en esta nota lo que dijo el comentarista deportivo.

¿Qué futbolista debería volver a la selección, según Diego Rebagliati?

Durante la más reciente transmisión del programa ‘Ál Ángulo’ de Movistar Deportes, Diego Rebagliati se encontraba analizando el partido entre Perú y Ecuador junto a sus compañeros. Cuando llegaron al tema de los delanteros, el comentarista deportivo no pudo evitar notar que los actuales seleccionados de Jorge Fossati no van tan acordes a sus planes y estrategias.

En ese sentido, declaró que un controversial futbolista debería volver al equipo en lugar de Santiago Ormeño. Rebagliati recomendó a nada más y nada menos que Paolo Guerrero. Pero reconoció que su opinión puede ser bastante polémica, pues hay muchos seguidores que ya no desean verlo vistiendo la camiseta blanquirroja.

“Lo que queda claro es que ese tipo de futbolistas, en el plan de ataque de Fossati, no son parte de su plan principal. Voy a decir algo que es medio antipático. Si Paolo Guerrero vuelve a jugar, antes que entre Ormeño, que entre Paolo Guerrero. Si va a insistir jugando con doble ‘9′, va a terminar jugando con Guerrero. Si Guerrero juega el sábado con Alianza y empieza a tener continuidad, va a terminar llamando a Guerrero”, fue lo que señaló el panelista ante la sorpresa de sus compañeros y espectadores del programa.

¿Qué dijeron Jorge Fossati y Renato Tapia tras el Perú vs. Ecuador?

“Hoy estábamos haciendo un buen partido, desde lo defensivo hasta lo estratégico, sin hacer demasiado desgaste para en el segundo tiempo poder soltarnos más. Nos estaba saliendo, tuvieron un par de remates de media distancia en el primer tiempo y centros peligrosos, pero siempre nuestra defensa se comportó muy bien”, explicó inicialmente el estratega uruguayo en una conferencia de prensa posterior al duelo.

“Yo no creo que haya sido una buena presentación de Perú por la que está capacitada para hacer, pero tampoco creo que haya sido mala. De todo lo que no se hizo o se dejó de hacer, la responsabilidad es mía. Soy yo el que da las instrucciones y los muchachos trataron de hacer todo lo que les pedí y se ha trabajado. Repito, todo lo que no salió bien es mi entera responsabilidad”, continuó.

El actual capitán de la selección, Renato Tapia, se mostró todavía más optimista al hablar de los partidos que aún tenemos por delante: “Nos quedan 10 partidos, 30 puntos. Es cierto que los rivales que nos tocan son complicados; los 10 son complicados, pero tenemos que ser conscientes de lo que podemos dar. Las dos Eliminatorias pasadas hemos sacado puntos en las últimas fechas y creo que en esta no va a ser la excepción”.