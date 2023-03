Quién es el postulante de casi 50 años que va por su segunda carrera en San Marcos.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) es una de las más importantes de América Latina, por lo que miles de estudiantes desean obtener un cupo y desarrollar una carrera profesional. Existe un hombre de casi 50 años, quién se ha convertido en el postulante más longevo y rinde el examen de admisión 2023 esperando obtener su segunda profesión. Aquí todos los detalles.

Daniel, un hombre de casi 50 años es el postulante con más años en postular a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Este sonriente padre de familia junto a miles de estudiantes, rindió el examen de ingreso a la universidad esperando obtener su segunda carrera profesional después de varios años.

Indicó también que hace doce años no estudiaba en un aula universitaria y a través de su preparación en el Centro Preparatorio Universitario de San Marcos, espera conseguir una de las 5,078 vacantes que tiene la facultad para estudiantes entrantes.

¿QUIÉN ES EL POSTULANTE MÁS LONGEVO EN POSTULAR A SAN MARCOS?

Él es un padre de familia decidido a estudiar la carrera de Educación Física como segunda profesión y no eligió mejor universidad para hacerlo que la decana de América, La Universidad Mayor de San Marcos.

“Bien, con la buena actitud y las ganas de seguir creciendo. He postulado a la carrera de Educación Física, esta es mi segunda carrera, pero es mi primera vez en San Marcos”, declara el señor al entrevistador de Confesiones San Marcos.

El postulante indicó también que recibió la ayuda y preparación de la PRE de San Marcos, debido a que hace muchos casi 12 años el señor no había agarrado ningún libro y pese a ello pudo entender todos los temas con facilidad.

“La PRE me ha ayudado muchísimo, durante muchos años más de 10 o 12 casi no agarraba libros y la PRE a mí me ayudó un montón. Tienen mucha paciencia, te explica y sobre todo tienen el tema de ayuda posterior a las clases”, expresa.

A pesar de su avanzada edad, este motivador hombre demostró que nunca es demasiado tarde para aprender, y mucho menos para perseguir los sueños. Aunque ya tiene hijos profesionales, quiere seguir aprendiendo y haciendo lo que más le gusta.

“Nunca es tarde para nada. El tema de los estudios no es solo cuando eres joven, sino que cuando también eres padre uno tiene que seguir estudiando por el tema de los hijos, porque tienen que enseñarlos, orientarles. En mi caso es igual, ahora mis hijos son mayores profesionales hoy en día, uno de ellos está estudiando en la San Marcos, pero ahora que yo estoy sin el pendiente de criarlos, es mi oportunidad de seguir mis sueños. Así que a seguir cumpliendo mis sueños nada más. Dios quiera pronto me verán aquí en las aulas”, manifiesta el señor.