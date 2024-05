Oscar Curi es el nombre de un influencer peruano que se dedica a subir videos a diferentes redes sociales como Instagram y YouTube, aunque la plataforma donde actualmente es más popular es TikTok. Aquí se viralizaron varios de sus videos de un viaje a la India en los que trataba de relatar todo lo que le sucedía e iba encontrando. Sin embargo, ha pasado tiempo desde que publicó uno de ellos, por lo que sus seguidores creen que podría haber fallecido durante su viaje. Conoce más sobre su historia.

¿Quién es el tiktoker peruano Oscar Curi?

El tiktoker Oscar Curi se dedica a subir diferentes videos de sus viajes en los que relata todo lo que le va sucediendo y que va encontrando en cada uno de los países que visita. Por ejemplo, tiene varios videos en lugares como Tailandia, Bangladesh o Pakistán. Sin embargo, su canal se hizo mucha más viral tras una serie de videos en India, pues llegaron a muchas más personas en la plataforma china.

A través de estos materiales audiovisuales Curi mostraba diversos aspectos de la vida en este país del sur de Asia. Entre ellos destacaban aquellos en los que mostraba distintas comidas callejeras de la India, pues mostraba cómo es que algunos lugares poseían pocas medidas salubres y los aperitivos que se ofrecían lucían contaminados. Aún así él estaba determinado en probarlos para dar su opinión a sus seguidores.

¿Qué pasó con Oscar Curi?

Para la sorpresa de todas las personas que veían sus videos, Oscar fue gravemente afectado por la comida callejera del lugar, pues el 23 de abril subió un nuevo video en el que se pudo apreciar que se encontraba en la recepción de un hospital, siendo atendido por el personal del lugar. Asimismo, se le pudo escuchar decir que “no vengan a la India”, ya que la comida estaba contaminada.

Este es su video más popular en TikTok, pues cuenta con más de 58 mil visualizaciones y más de 3 millones de Me Gusta. No obstante, dos días después, el 25 de abril, subió un nuevo video en el que ya se le veía más tranquilo y en una camilla del hospital. En esta ocasión relató su experiencia con mayor tranquilidad, contando acerca de la infección por la que lo estaban tratando en el hospital.

¿Cuáles son las especulaciones de sus seguidores?

Ciertamente, después de este video, Oscar Curi siguió publicando más en su perfil de TikTok. Sin embargo, se desconoce si es que quizás estos ya habían sido grabados antes de su hospitalización. El último de ellos data del 14 de mayo y es desde ese entonces que no se ha vuelto a saber más de él. Debido a ello, muchos de sus seguidores especulan que podría haber fallecido en la India.

Esta suposición cobra mayor fuerza teniendo en cuenta que en su mismo perfil oficial se puede leer la descripción “NOTICIA: Lamentablemente, Oscar Curi y su mamá han fallecido”. No obstante, todavía no hay alguna confirmación oficial, por lo que sus fanáticos no saben qué creer. Entre los comentarios de sus videos hay personas que afirman que podría haber fallecido debido a un accidente y no a una intoxicación, mientras que otros señalan que todo no se trataría más que de una estrategia para volverse más popular.