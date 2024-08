En las calles de Lima, un venezolano de 63 años se ha convertido en un símbolo de la lucha y la resiliencia. Vende café para subsistir mientras su pareja apenas gana 3 dólares al mes. A pesar de las adversidades, él mantiene la esperanza y la fortaleza, pero ahora enfrenta la posibilidad de tener que regresar caminando a Venezuela. ¿Quién es este hombre? En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber.

¿QUIÉN ES EL VENEZOLANO DE 63 QUE VENDE CAFÉ, SU PAREJA GANA 3 DÓLARES AL MES Y PODRÍA VOLVER CAMINANDO A SU PAÍS?

Un venezolano de 63 años, que vende café por las calles de Caracas, ha compartido su historia sobre cómo logra ganar más que su esposa, quien trabaja como médica en un hospital público y cobra el salario mínimo. La mujer, a pesar de sus largas jornadas y guardias, solo gana 130 bolívares al mes, equivalentes a unos 3 dólares. Además de su salario, recibe un bono de guerra y bolsas de comida, que él describe como insuficientes para una alimentación adecuada. Este vendedor de café comienza su jornada a la 1 de la mañana, preparando el café para luego salir a venderlo desde las 4 de la mañana hasta las 4 de la tarde, logrando así ganar hasta 30 dólares al día.

A pesar de sus esfuerzos para mantener a su familia, el hombre expresa su deseo de emigrar de Venezuela, como lo hicieron sus cuatro hijos que ahora viven en el exterior. Sin embargo, él y su esposa no han podido irse debido a la necesidad de cuidar a su suegra mayor, que depende de la atención médica constante de su hija. Esta situación familiar, sumada a la grave crisis económica y social que enfrenta Venezuela, hace que el vendedor de café se sienta atrapado, aunque mantiene la esperanza de buscar una vida mejor fuera del país.

El vendedor de café aspira a mudarse a Estados Unidos, considerando incluso la peligrosa ruta a través de la Selva del Darién. A pesar de los riesgos, está decidido a seguir los pasos de otros conocidos que han logrado establecerse en el extranjero, buscando un futuro más prometedor. Reflexiona con tristeza sobre la difícil situación en Venezuela, donde la vida diaria se ha vuelto cada vez más insostenible, y se siente forzado a buscar alternativas para mejorar su calidad de vida y la de su familia.

EL LLANTO DE MILES DE VENEZOLANOS EN EL EXTRANJERO TRAS SABER QUE NICOLÁS MADURO FUE ELEGIDO NUEVAMENTE PRESIDENTE DE SU PAÍS

A través de un video publicado en RPP, se puede observar a venezolanos de toda edad, que se encuentran en diferentes países del mundo, llorando y acongojados por los resultados en las elecciones de su país.

Recordemos que hay muchos presidentes del mundo que han exigido mayor transparencia en el proceso, e incluso algunos han rechazado e invalidado el triunfo electoral de Maduro.

¿QUÉ DIJERON LOS VENEZOLANOS QUE VIVEN EN ARGENTINA ANTES DE LAS ELECCIONES?

En la previa de las elecciones del último domingo, muchos de los jóvenes venezolanos que viven en Argentina se habían mostrado felices por el posible cambio positivo que podría tener su país, aunque también aseguraron estar satisfechos con sus vidas actuales y no saben si extrañan las cosas que dejaron atrás.

“Yo estoy armando mi vida acá (en Argentina). Me siento cómoda”, sostuvo Aurora Morote, de 22 años; mientras que Alejandro Quinteros, de 24 años, comenta lo siguiente: “(¿Regresar a Venezuela?) Es difícil. Capaz extraño algo que no sé si existe más”.

En esta misma línea, Dariés Padrón, de 34 años, argumenta lo siguiente: “Parte de todas las amistades (que tenía en Venezuela) se fueron también. Entonces siento que si volvería, no hay eso que existía cuando me vine, por lo cual no siento como un sentimiento de extrañar”.

Por otro lado, también hubo entrevistados venezolanos que, si bien no contemplan volver a país, no descartaron por completo la idea de un eventual retorno.

“Varios de mis amigos me preguntan: ‘¿Si Maduro sale, te vas?’ No, no me iría. Por ahora no, no está en mis planes”, comenta Allan Osmán, de 39 años. “Si es por trabajo, ir a trabajar y volver, sí. No estaría viviendo (allá en Venezuela). Me siento en Argentina. De aquí en 20 años, nadie sabe”, sostuvo Santiago Díaz, de 23 años.

Asimismo, también hubo un joven que explicó que le gusta conocer nuevas cosas en el extranjero, pero esto no significa que se olvida de sus raíces. Debido a esto, aseguró que le gustaría poder desarrollarse también en la tierra que lo vio nacer. “Sin lugar a dudas, tendría una base en Venezuela. O sea me encantaría estar ahí e ir constantemente. Hacer cosas en Venezuela. Invertir en mi país y trabajar por mi país. Me encantaría”, comentó León Febres-Cordero, de 34 años.

¿QUÉ CANDIDATOS SE PRESENTARON EN LAS ELECCIONES DE VENEZUELA?