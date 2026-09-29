Descubre quién es Goitseone Phoko, el carismático arquero de Botsuana que revolucionó las redes por su aspecto físico y se transformó en la gran figura del electrizante partido ante Túnez. (Foto: CAF)
Descubre quién es Goitseone Phoko, el carismático arquero de Botsuana que revolucionó las redes por su aspecto físico y se transformó en la gran figura del electrizante partido ante Túnez. (Foto: CAF)
Por Paolo Valdivia

El fútbol internacional siempre regala historias únicas que trascienden el terreno de juego, y en las clasificatorias africanas se acaba de escribir un nuevo capítulo inolvidable. Un insólito partido finalizado en un electrizante 2-2 entre Túnez y Botsuana no solo dejó un resultado impactante en la tabla de posiciones, sino que encumbró a una figura inesperada a nivel mundial: Goitseone Phoko, el guardameta botsuano que capturó todas las miradas por su particular aspecto físico y su descomunal rendimiento bajo los tres palos.

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