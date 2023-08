Un nuevo ampay ha remecido el mundo de los espectáculos en Perú. En esta oportunidad, Gustavo Salcedo, esposo de la reconocida exMiss Mundo y conductora de televisión, Maju Mantilla, es el protagonista principal de este suceso que ha generado sorpresa. Este hecho ha provocado la indignación de los cibernautas, quienes han manifestado su apoyo hacia la trujillana en redes sociales.

Maju Mantilla: cómo fue el ampay que le hicieron a su esposo

Cabe resaltar que dicha pareja se había mostrado en los últimos años como una de las más estables en el medio de la farándula peruana. En las imágenes del programa “Magaly TV, La Firme”, se ve una mujer ingresar al auto del famoso empresario y deportista.

Luego, se ve a ambos entrar al Hotel Westin. Después de permanecer juntos dos horas en dicho lugar, tanto Gustavo como la mujer se retiran en el mismo vehículo. El encuentro de ambos ocurrió en el distrito de Miraflores, el último 18 de julio.

Quién es Gustavo Salcedo, el esposo de Maju Mantilla ampayado por Magaly

Gustavo Salcedo tiene 41 años. Él es un profesional de la ingeniería industrial y además se desempeña como consultor corporativo, así lo señala su perfil en LinkedIn, el mismo que también menciona que es un experto en gerencia de riesgos y seguros.

Asimismo, Gustavo es conocido en el ámbito del deporte, pues tiene un pasado bastante destacado en este rubro. El actual esposo de Maju conformó la delegación peruana de scull olímpico que fue a representarnos en los Juegos Olímpicos Atenas 2004. En aquella edición, luego de una gran performance, se posicionó como el 21 en su categoría. Por último, también fue uno de los integrantes del grupo de deportistas peruanos que accedieron a los Juegos Bolivarianos de Valledupar.

Maju Mantilla: quién es la mujer que fue empayada con su esposo

De acuerdo al programa conducido por Magaly Medina, la joven que aparece en las imágenes junto al esposo de Maju Mantilla también está vinculada al deporte. Ella habría compartido entrenamientos y otros momentos con personajes conocidos de la farándula peruana como Angie Arizaga y Macarena Gastaldo.

Maju Mantilla: cómo comenzó la historia de de amor con su esposo

Esta pareja era una de las más sólidas en el ambiente de la farándula peruana. La forma en que se conocieron fue contada por la misma Maju, en noviembre de 2018, en una entrevista en la que habló de diferentes temas. “Mi relación con quien ahora es mi esposo empezó en junio de 2005. En 2004 yo ya estaba haciendo algunos trabajos de modelaje en Lima. Hacía fotos para catálogo y en algún momento él apareció en mis fotos, supuestamente era mi esposo en las fotos…. Al segundo día que habíamos trabajado me pidió mi teléfono y le dije que no porque tenía enamorado”, comentó Maju en el segmento “Chocahuarique”.

“Era tan insistente, me invitó a cenar y le dije que no, luego me invitó a ver un partido de fútbol y le dije que no, también me invitó al cumpleaños de su amigo y le dije no. Desde ahí no me volvió a llamar…. En el 2005 nos reencontramos, luego de ganar el Miss Mundo, y me dijo: ‘¿ahora sí me das tu número o tampoco?’. me reí y se lo di”, agregó la exreina de belleza.

