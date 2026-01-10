Ana María Orozco se ha consolidado como una de las actrices más reconocidas y queridas en diversos países de Latinoamérica y el mundo tras interpretar a Beatriz Pinzón en la recordada y exitosa telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’. En cuanto a su vida amorosa, atraviesa uno de sus mejores momentos al mantener una relación discreta y estable con el expremier peruano Salvador del Solar, una historia de amor que ha captado la atención de sus seguidores. Precisamente, ambos actores han logrado compatibilizar sus compromisos profesionales con su relación sentimental, siendo una de las parejas más sólidas y populares en Colombia. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

SALVADOR DEL SOLAR SE MUESTRA ENAMORADO DE ANA MARÍA OROZCO

En dialogo para el programa de ‘Juanpis Live Show’, Salvador del Solar brindó detalles sobre su vida privada y amorosa, dejando de lado su habitual reserva para confesar abiertamente que se encuentra muy enamorado de Ana María Orozco, recordada por su papel de Beatriz Pinzón en la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’. Como se recuerda, ambos confirmaron públicamente su relación en julio de 2024, y hasta la fecha, la pareja continúa compartiendo su vida privada y profesional a sus seguidores, presentándose en eventos y plataformas. De hecho, durante la entrevista, el exministro de Cultura resaltó que en la actriz colombiana encontró a una persona maravillosa.

¡EL AMOR ESTÁ EN EL AIRE! SALVADOR DEL SOLAR SE CONFIESA ESTOY MUY ENAMORADO. Salvador del Solar abrió su corazón y confesó lo enamorado que está de Ana María Orozco. El actor confesó sentirse en su mejor momento, agradecido y enamorado. Dice que encontrar a alguien como ella es como descubrir un tesoro.

Asimismo, del Solar reafirmó que vive una de las etapas más felices de su vida por compartir momentos con Orozco, a quien calificó como un “tesoro” hallado en la simpleza y la autenticidad. “Estoy muy feliz, muy agradecido, muy enamorado, es la verdad. Si hablamos del éxito, ya dije qué idea tengo yo del éxito, pero además de eso, si encuentras a una persona maravillosa, que no anda por la vida dando señales de ser maravillosa, sino que es reservada, que es como descubrir un tesoro, ya qué más”, detalló el actor peruano, quien se mostró visiblemente emocionado.

¿QUIÉN ES ANA MARÍA OROZCO, PAREJA DE SALVADOR DEL SOLAR?

Ana María Orozco es una actriz colombiana conocida en el mundo por dar vida a Beatriz Pinzón en la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’ entre 1999 y 2001. La artista nacida en Bogotá cuenta con una amplia trayectoria artística en cine, teatro y televisión, lo que la ha llevado a formar parte de importantes producciones nacionales e internacionales. En la actualidad, la pareja de Salvador del Solar ha construido una sólida carrera en Argentina, país en el que vive y se desarrolla profesionalmente participando en producciones como 'Somos familia’, ‘Simona’ y ‘Perdida’.