Dicen que en los momentos más difíciles es cuando realmente se conocen a las verdaderas amistades. Este es el caso de Shakira y una amiga incondicional que viene acompañándola durante todo este proceso de separación. ¿Quién es esta amistad? En esta nota te contamos todos los detalles que debes conocer al respecto sobre este tema y te brindaremos información adicional que debes conocer al respecto.

QUIÉN ES LA AMIGA INCONDICIONAL DE SHAKIRA TRAS RUPTURA CON PIQUÉ

La revista colombiana Semana indica que Shakira ha estado acompañada durante todo este proceso de separación con el deportista Gerard Piqué. Y no se trata de una pareja sentimental, sino más bien de su amiga de infancia, Kathy Kopp, quien también es asesora de moda y ha trabajado junto a Shakira guiándola en la puesta en escena de sus videos, su participación en eventos y premiaciones.

Kathy Kopp es la mejor amiga de Shakira y esta ha viajado hasta Barcelona para acompañar a la colombiana durante todo este proceso.

Sobre Kathy Kopp, se sabe que ha trabajado con otras figuras como los cantantes Fonseca y el dúo Zion y Lenox, además de haber sido fundamental en la elección del vestido que lució Ariadna Gutiérrez para la portada de una revista tras el Miss Universo en 2015.

Según la revista Elle, es tan fuerte la amistad entre ellas dos, que una vez explotó todo el escándalo entre las celebridades, Kathy Kopp viajó de inmediato para acompañar durante todo este proceso a su amiga.

“Cuando no se tiene mucho cuidado del qué dirán, se es capaz de hacer genialidades de canciones como esta. ¿Cuántas no quisieran realmente tanta libertad? ¡Bravo, nena! Se vale sanar y tú lo haces todo como una pro”, escribió la amiga de Shakira en sus redes sociales.

A la amiga se le puede observar en diferentes videos de TikTok que comparte con Shakira.

SOBRE LA NUEVA CANCIÓN DE SHAKIRA Y BZRP

Más de 25 millones de visualizaciones en YouTube en 12 horas y un aluvión de reacciones en redes sociales han convertido en viral la esperada colaboración entre la cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap, una canción llena de dardos envenenados dirigidos a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué.

Publicada bajo el título “BZRP Music Session #53″, Shakira lanza en ella frases como “tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión” o “entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te sal-pique”.

Va aún más allá y no deja asomo de dudas sobre sus intenciones cuando dice “esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques” o “contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques, me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

Una de las reacciones más comentadas ha sido la del ‘streamer’ español Ibai Llanos, amigo y socio del futbolista, que se ha hecho a su vez viral con un vídeo en el que escucha y comenta, lleno de sorpresa e incredulidad, la letra de la canción.

“Descanse en paz Gerard Piqué”, llega a decir Llanos, que confiesa que no esperaba que las alusiones fueran tan directas.

Compañeros de profesión de Shakira también han reaccionado con emoticonos de fuego y onomatopeyas, como el español Alejandro Sanz, que ha dejado escapar un “Auuuu” en alusión a la frase en la que Shakira dice “una loba como yo no está pa’ tipos como tú”.

Antonella Roccuzzo, esposa de Leo Messi, con la que la cantante colombiana coincidió más de una vez durante la etapa del jugador argentino en el Barcelona, ha colocado tres emoticonos de fuego junto al vídeo de la canción.

Además de aludir a Piqué, Shakira, de 45 años, incluye en la canción referencias a la nueva pareja del futbolista, Clara Chía, de 23: “tiene nombre de buena persona, clara-mente no es como suena” o “cambiaste un Ferrari por un Twingo” y “yo valgo por dos de 22″.

No es el primer mensaje que Shakira lanza a Piqué después de su ruptura, el año pasado, ya que presentó dos sencillos en 2022: “Te felicito”, con el artista puertorriqueño Rauw Alejandro, y “Monotonía”, en colaboración con Ozuna, de la misma nacionalidad.

El pasado diciembre Shakira y Piqué firmaron en un juzgado de Barcelona (España) el acuerdo que permite a la artista establecerse con los hijos de ambos, Milan y Sasha, de 9 y 7 años, en Miami (Estados Unidos).

Bizarrap, a sus 24 años, es uno de los productores más solicitados de la actualidad. Su última colaboración con el cantante español Quevedo, “BZRP Music Session #52″, fue uno de los grandes éxitos de 2022 y ha hecho canciones con artistas latinoamericanos como Nathy Peluso, Nicky Jam o Residente.