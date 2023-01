Patricia Rodríguez, hermana de la pareja de Cristiano Ronaldo, dio declaraciones a un medio español sobre la precaria vida que tiene junto a sus hijos, pese a que le pidió un apoyo a su familiar. ¿Qué es lo que dijo esta mujer sobre la novia del famoso deportista portugués? En esta nota te contamos toda la información que necesitas conocer al respecto sobre este y otros temas de interés.

QUIÉN ES LA CUÑADA DE CRISTIANO RONALD QUE NO TIENE “NI UN PESO” Y “VIVE ENTRE GOTERAS”

Según el medio de comunicación El Tiempo de Colombia se indica que Patricia Rodríguez, hermana de Georgina por parte de su padre, aseguró en una entrevista con ‘Espejo público’, del canal español ‘Antena 3′, que su situación es extremamente precaria por cuenta de una crisis financiera, al punto de no poder mantener a sus tres hijos.

Patricia Rodríguez contó que su madre murió cuando ella tenía 11 años y su padre acababa de entrar a la cárcel, por lo que, al parecer, la madre de Georgina decidió internarla en un reformatorio.

Patricia Rodríguez indicó que vive en una cocina que fue acondicionada también como dormitorio con dos colchonetas tendidas en el suelo, goteras y dificultades para cocinar. Una situación completamente opuesta a la de su media hermana.

Patricia Rodríguez también agregó que su hermana Georgina no le ayuda y la última vez que habló con ella fue hace tres años, cuando murió el padre de ambas. Sobre esta relación distante, aclaró que no entiende el porqué.

“No sé si es que se avergüenzan de mí”, aseguró Patricia en su momento.

Rodríguez señaló que hace tres años, cuando se comunicaron por última vez, Georgina estuvo cerca de costearle el colegio a sus hijos.

“Fue la única vez en la que yo le pedí ayuda a ella. La llamé por teléfono, diciendo que no tenía dinero para pagar los libros de mis hijos y que si ella en vez de darme el dinero, podría llamar al colegio para que encargara. Yo en ningún momento le he pedido dinero y no quiero dinero porque para eso me busco la vida como siempre estoy haciendo. En el colegio se quedaron esperando la llamada de mi hermana y mis hijos también siguen esperando su ayuda”, dijo Patricia.

Por último, la mujer manifestó que, aunque tiene un trabajo, lo que gana no es suficiente para cubrir sus gastos y los de sus hijos, por lo que le duele no recibir la ayuda de su hermana. “Me da mucho dolor verme así y comprobar que yo no significo nada para ella ni para la familia”, añadió.

QUIÉN ES CRISTIANO RONALDO

Cristiano Ronaldo, es un futbolista portugués que juega como delantero y su equipo actual es el Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí. Es también internacional con la selección de Portugal, equipo del que es capitán y máximo goleador histórico.

Considerado con frecuencia el mejor futbolista del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos, Cristiano Ronaldo es uno de los deportistas más laureados de la historia, habiendo ganado, entre otras distinciones, cinco veces el Balón de Oro, cinco premios de la FIFA al mejor jugador del mundo y cuatro Botas de Oro.

En 2020, Cristiano Ronaldo tuvo el honor de ser elegido el mejor jugador del sigo XXI en la gala de los Globe Soccer Awards, convirtiéndose en el primer futbolista europeo y el primer portugués en recibirlo, además de ser incluido en el Dream Team del Balón de Oro.

Identificado habitualmente en los medios de comunicación con el numerónimo CR7, Cristiano Ronaldo es, con 819 goles, el máximo goleador en la historia del fútbol profesional, y con 450, el máximo goleador histórico del Real Madrid Club de Fútbol, consiguiéndolo en las nueve temporadas que jugó en este club. Es, además, según los portales expertos en estadísticas históricas de la RSSSF y la IFFHS, el tercer máximo goleador en los campeonatos de Primera División de Europa, con 498 goles —mismo registro a nivel mundial—, siendo estos datos reconocidos por la UEFA y la FIFA.