Una querida actriz que formó parte del exitoso programa ”Al fondo hay sitio” ha sorprendido a sus fanáticos con una emocionante revelación. Se trata de su embarazo, el cual lo anunció a través de sus redes sociales, mostrando la ecografía y el resultado positivo de su prueba. A pesar de que actualmente la artista reside en el extranjero, la noticia ha generado gran entusiasmo entre sus seguidores peruanos, quienes siguen recordando con cariño su participación en una de las series más emblemáticas de la televisión nacional.

¿QUIÉN ES LA ACTRIZ QUE FORMÓ PARTE DE “AL FONDO HAY SITIO” Y ANUNCIÓ QUE SE CONVERTIRÁ EN MADRE?

Se trata de Liz Mariana Godoy, quien interpretó a Zulimar, personaje que llegó a ser la novia de Félix Panduro en “Al fondo hay sitio” y que fue muy querida por los fans de la serie por su simpatía y carisma.

La actriz, oriunda de Venezuela, enterneció a todos sus seguidores al anunciar con alegría la noticia de su embarazo. “En 2025 seremos tres. Bebé a bordo”, escribió en una publicació donde anunciaba esta nueva etapa, en el cual también se le vio junto a su esposo Renatto País.

Posteriormente, se animó a realizar otra publicación donde compartía su ecografía y el resultado positivo de su prueba de embarazo. Este post estuvo acompañado de un emotivo mensaje donde compartía sus impresiones por esta nuevo capítulo de su vida.

“Hace unos meses comenzamos a escribir la historia más bonita de nuestras vidas, la que siempre soñé, como buen cáncer. Desde muy joven pensaba y decía que yo nací para ser mamá y desde arriba me escucharon”, escribió la artista.

“Aunque cuento los días que faltan para conocerte hij@ mí@ y cada día entre en menos ropa, no estoy ansiosa, ahora falta menos que antes y eso me reconforta, sé que te debes tomar tu tiempo y llegar a este mundo cuando estés list@, confío en que los tiempos de Dios son perfectos, y aquí estamos y vamos a estar tu papi y yo para amarte como no tienes una idea”, añadió.

En este contexto, la recordada ‘Zulimar’ también quiso compartir con sus seguidores el momento en que se enteró que iba a ser madre. “Recuerdo este día como si fuera ayer, en medio de lágrimas estaba taaaan consciente de la bendición tan grande que Dios nos estaba dando”, expresó en la descripción de un vídeo que publicó en Instagram.

El anuncio de Liz Mariana Godoy fue recibido con mucho cariño por parte de su fanáticos. Incluso varios de sus colegas de “Al fondo hay sitio” no dejaron pasar la oportunidad para felicitarla en la sección de comentarios de sus redes sociales, como es el caso de Carlos Ramón Solano (Felix), Karime Scander (Alessia Montalbán), Alex Béjar (Laia), Brenda Matos (Kimberly), entre otros famosos.

¿POR QUÉ LIZ MARIANA GODOY SE RETIRÓ DE “AL FONDO HAY SITIO”?

A finales de 2023, Liz Mariana Godoy anunció su alejamiento de la televisión peruana y, según dijo, ella y su esposo Renatto País se habían trazado metas personales y profesionales, entre ellas, buscar una nueva oportunidad en Europa, por lo que viajaron a España.

“La razón real y única que le digo hasta pronto a ‘Al fondo hay sitio’ es porque hace varios años con mi actual esposo hemos venido manifestado un sueño y cosas bonitas para nuestra vida y una de ellas es seguir creciendo y profesional y personalmente. Hemos tomado la decisión de venir temporalmente a España para conquistar nuevos retos profesionales y personales”, contó la actriz en aquella oportunidad.

“Nos emociona mucho poder vivir una nueva etapa aquí, sin olvidarnos de Perú, de nuestro segundo hogar. Yo voy a seguir conectada con ustedes a través de las redes”, agregó la actriz, quien se mostró muy agradecida con la oportunidad que recibió en el país.