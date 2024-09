La próxima temporada de la Liga Nacional Superior de Vóley se avecina y se prepara para ver el debut del club Atlético Atenea, reciente ascendido tras su victoria sobre Kazoku en la final de la Liga Intermedia 2023. Una figura clave en su ascenso fue una ex jugadora de la selección peruana, que había anunciado su retiro profesional el año pasado, pero luego decidió apoyar al Atlético Atenea a subir de categoría y ahora parece estar lista para una sorpresiva vuelta a la primera división de vóley. A continuación, te contamos de quién se trata.

¿QUIÉN ES LA EX JUGADORA DE LA SELECCIÓN PERUANA QUE VOLVERÍA AL VOLEY PROFESIONAL?

Se trata de Elena Keldibekova, la histórica armadora peruana recordada por salvar un punto en contra con el pie en un partido ante Argentina, en la clasificación para el Mundial Japón 2010, gesto que la llevó a ser apodada como “Patadita”.

Esta deportista fue fundamental en el ascenso de Atlético Atenea a la Liga Nacional Superior de Vóley; sin embargo, ahora existe la duda sobre si participará en la próxima temporada.

Como se recuerda, la exfigura nacional anunció su retiro profesional a inicios de 2023 en redes sociales. “Considero personalmente que ha llegado el momento. Y como se dice: “¡A colgar las zapatillas!” Me siento plenamente satisfecha de los logros que he conquistado en este largo y fructífero camino voleibolistico que la vida misma me ha dado. Ahora es momento de dedicar mi tiempo y esfuerzo a orientar y enseñar a nuestras jóvenes la pasión por este hermoso deporte”, expresó a través de su cuenta de Instagram.

¿QUÉ DIJO ELENA KELDIBEKOVA SOBRE REGRESAR AL VÓLEY PROFESIONAL?

En una entrevista con “La Cátedra Deportes”, la voleibolista de 50 años se refirió a la posibilidad regresar a las canchas de manera profesional, brindando una respuesta que emocionó a más de un fanático del vóley peruano.

Según recoge Infobae Perú, Elena Keldibekova comentó que este asunto por el momento es una incógnita, aunque quiso dejar en claro que se siente bien físicamente, dando a entender de que está en las óptimas condiciones para volver de su retiro.

“Yo sigo trabajando, pero aún no tengo la respuesta. Yo participo de los entrenamientos, estoy vital y me mantengo bien físicamente, porque eso es lo que tiene que hacer un deportista”, sostuvo.

¿QUÉ DIJO ELENA KELDIBEKOVA SOBRE SU PASO POR ATLÉTICO ATENEA?

Respecto a la etapa que vive actualmente con Atlético Atenea, Elena Keldibekova reveló que el equipo le dio la oportunidad tanto de jugar como dirigir una de sus categorías inferiores.

“Con Atenea ascendimos el año pasado y la responsabilidad que me dieron, aparte de jugar, fue dirigir la categoría Sub 15. Ya son cuatro o cinco meses trabajando juntos. Me encanta lo que hago, trato de dedicarme al equipo y a su formación”, señaló la deportista.

En este sentido, quiso señalar que no es fácil asumir dos roles en simultáneo. “Es muy difícil ser jugadora y entrenadora al mismo tiempo, en el Circolo trabajé como cinco años. Ahora que estoy en Atenea sigo aprendiendo”, sostuvo.