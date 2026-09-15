Por Redacción EC

Es bien sabido que la Amazonía peruana destaca por su vasta biodiversidad, la extensión de sus bosques y su importancia para el equilibrio ambiental y el ciclo del agua. De hecho, su conservación resulta esencial para proteger los ecosistemas y a las comunidades que dependen de sus recursos, frente a amenazas como la deforestación, la minería ilegal y los incendios forestales. En ese sentido, en los últimos tiempos, una reconocida cineasta achuar ha llamado la atención al promover la cultura y la defensa de la selva amazónica y el medio ambiente, zonas que suelen estar expuestas a diversas amenazas. Así, a través de sus plataformas oficiales, la popular influencer considera este espacio una gran oportunidad para defender el ecosistema y compartir enseñanzas sobre este hermoso lugar. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.