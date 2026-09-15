Es bien sabido que la Amazonía peruana destaca por su vasta biodiversidad, la extensión de sus bosques y su importancia para el equilibrio ambiental y el ciclo del agua. De hecho, su conservación resulta esencial para proteger los ecosistemas y a las comunidades que dependen de sus recursos, frente a amenazas como la deforestación, la minería ilegal y los incendios forestales. En ese sentido, en los últimos tiempos, una reconocida cineasta achuar ha llamado la atención al promover la cultura y la defensa de la selva amazónica y el medio ambiente, zonas que suelen estar expuestas a diversas amenazas. Así, a través de sus plataformas oficiales, la popular influencer considera este espacio una gran oportunidad para defender el ecosistema y compartir enseñanzas sobre este hermoso lugar. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉN ES LA CREADORA DE CONTENIDOS QUE PROMUEVE LA DEFENSA DE LA AMAZONÍA PERUANA?

En entrevista para la Agencia Andina, Gimena Cariajano se ha consolidado a sus 27 años como una joven profesional de origen achuar. A pesar de que nació en una comunidad de Loreto, una zona impactada por la actividad petrolera, a los 18 años contó que se trasladó a Iquitos para estudiar Ingeniería Ambiental. Sin embargo, debido a la pandemia y problemas de acreditación en su centro de estudios truncaron sus estudios, por lo que empezó a crear contenido en redes sociales, donde cuenta con una gran comunidad de aproximadamente 300 000 seguidores.

Así, su compromiso con la protección de los ecosistemas de los pueblos amazónicos la impulsó a utilizar sus plataformas para promover las costumbres e historias de una zona altamente afectada por la deforestación, la minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico y la violencia contra las comunidades. Inclusive, esto la llevó a ser seleccionada para protagonizar “Más peruano que nunca”, campaña que conmemora los 15 años de la Marca Perú. Además, Gimena capacita a jóvenes de la región para difundir su cultura en redes sociales, con el respaldo de organizaciones no gubernamentales.

“Llevo aprendiendo muchas cosas de otros pueblos indígenas porque cada uno tiene su cosmovisión, su forma de ver la vida, sus propias costumbres y tradiciones, y voy aprendiendo y voy compartiéndolas. Recibí la convocatoria, y por un momento lo dudé, pero dije, ‘¿por qué no mostrarme, por qué no llegar a otros espacios con este mensaje tan importante y que también resuene en la mente y en el corazón de otros jóvenes? Cuando me inicié en las redes, lo hice con el propósito de enamorar a la gente mostrando la Amazonía, pero a lo que voy a llegar ahora es a preguntar ¿qué va a pasar con todo esto tan bonito si no lo defendemos?”, dijo para Andina.

¿CUÁL ES EL ÚNICO DEPARTAMENTO DEL PERÚ QUE TIENE COSTA, SIERRA Y SELVA?

La Libertad es el único departamento peruano que reúne las tres regiones naturales dentro de un mismo territorio. Esta condición se debe a su ubicación estratégica en el norte del país, donde conecta diferentes pisos geográficos y limita con departamentos como Amazonas, San Martín, Huánuco, Áncash y Lambayeque. Gracias a ello, posee una amplia variedad de climas, recursos naturales y paisajes distribuidos entre la costa, la zona andina y sectores de la Amazonía.

La región está conformada por 12 provincias y 83 distritos. Además, tiene como capital a Trujillo, una ciudad conocida por sus construcciones coloniales, sus espacios históricos y su importancia económica en el norte peruano. Su salida directa al Océano Pacífico también fortalece sus actividades comerciales, turísticas y de conectividad con otras partes del país.