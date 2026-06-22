La Copa del Mundo 2026 no solo está dejando grandes emociones dentro del campo de juego, sino también historias humanas que trascienden las fronteras y se vuelven virales en cuestión de horas. En los últimos días, las redes sociales y los principales portales deportivos se han volcado a buscar un nombre en particular: Ana Cándida, la madre del histórico arquero de Cabo Verde, Vozinha.

Su llegada a los Estados Unidos justo a tiempo para el trascendental partido de la fase de grupos contra la selección de Uruguay se ha convertido en uno de los momentos más comentados del torneo. Aquí te contamos todos los detalles de esta historia que se hizo viral.

¿Quién es Ana Cándida, la mamá del arquero Vozinha?

Ana Cándida, conocida cariñosamente en su entorno y por la hinchada caboverdiana como ‘Dona Ana’, es la madre de Josimar José Évora Dias, el experimentado guardameta de 40 años apodado deportivamente como Vozinha.

Dona Ana ha sido el pilar fundamental en la extensa carrera del portero, quien ha defendido la camiseta de los ‘Tiburones Azules’ en múltiples Copas de África y que ahora cumple el sueño de disputar la primera cita mundialista en la historia de su país. Su rostro se volvió el símbolo de la resiliencia familiar luego de que se hicieran públicas las dificultades que enfrentó para acompañar a su hijo en el torneo continental.

El drama del visado que conmovió al Mundial 2026

La historia de la madre de Vozinha empezó a generar interacciones masivas luego del debut de Cabo Verde en el Grupo H. En ese encuentro, el arquero africano se convirtió en la figura absoluta del partido al mantener su valla invicta y lograr un histórico empate 0-0 ante la poderosa selección de España, registrando un total de ocho atajadas clave.

Sin embargo, la alegría no era completa. En las entrevistas posteriores al partido, se dio a conocer la tristeza de Vozinha debido a que su madre no había podido viajar a la sede mundialista debido a demoras y complicaciones administrativas con su trámite de visado para ingresar a los Estados Unidos.

Una visa de emergencia para alentar ante Uruguay

Lo que parecía un sueño frustrado dio un giro de 180 grados gracias al impacto de las redes sociales. Al viralizarse el lamento del portero, la historia escaló a niveles diplomáticos, provocando una respuesta de las autoridades competentes.

El propio Departamento de Estado de los EE. UU. intervino de manera excepcional para agilizar los procesos consulares y emitir una visa de emergencia para Dona Ana. La madre del arquero abordó un vuelo con destino a la sede del torneo y logró aterrizar pocas horas antes del decisivo choque frente a Uruguay, sumándose a la concentración de la delegación africana para darle un emotivo abrazo a su hijo.