Quién es la mascota que fue agredida por un sujeto en Los Olivos y ahora necesita operación

Hace unos días, un doloroso e indignante caso de maltrato animal registraron las cámaras de seguridad en el distrito de Los Olivos. Un sujeto desconocido agredió a un indefenso perrito sin motivo alguno, cuando transitaba por una de las calles de la jurisdicción.

De esta manera, el can, que responde al nombre de “Zeus”, tendrá que ser operado de urgencia luego de la fuerte agresión que recibió.

MALTRATO ANIMAL EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS

En el distrito de Los Olivos las cámaras de seguridad registraron un repudiable acto cuando un agresor pasaba por la zona y al darse cuenta de la presencia de “Zeus”, sin aparente motivo, arrojó una bolsa en la que contenía vidrios rotos y objetos punzocortantes hacía el perrito.

Tras ser atacado por la bolsa, en la que chocó contra sus patas traseras, el animal salió corriendo desesperadamente mientras ladraba de dolor a causa del fuerte golpe, que le produjo cortes en una de sus patas, provocando que se desangre.

Lastimosamente, producto de esta cobarde agresión, la mascota sufrió la rotura de su tendón de aquiles en una de sus patas traseras, razón por la que tendrá que ser operado y luego pasar por una drástica rehabilitación que le tomará muchos meses.

Por otro lado, el dueño del can comentó a través de una entrevista para 24 horas que pudo confrontar al atacante y este le respondió que no era su intención maltratar a Zeus.

“Yo enfrenté a esta persona, le dije que por qué hizo eso, y lo que atinó a decirme es que él no tenía esa intención, él quiso asustar al perro porque pensó que iba a morderle [...] me pidió disculpas, me dio sus datos, su nombre pero me dijo que en este momento no tenía nada de dinero para ayudar a mi mascota y que lo espere porque me iba a dar en el transcurso de los días”, dijo.

MONO SUELTO SE PASEA POR LOS CABLES DE LOS OLIVOS

Gran temor causó un mono que se trasladaba por los cables de luz de la calle Zeus del Asentamiento Humano San Martín, en Los Olivos. Los vecinos de la zona trataban de capturarlo, pero el animal se escapaba trepando por los techos de las casas para evitar ser capturado.

Asimismo, le comenzaron a dar frutas y verduras ya que no lograban atraparlo. Se sospecha que esta especie habría estado en cautiverio y habría escapado de alguna casa. Los residentes de la zona afirman que llamaron muchas veces al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), pero no lograron recibir respuesta.

Por tal motivo, solicitaron que alguna autoridad pueda hacerse cargo de este animalito y llevarlo a un lugar adecuado y supervisado por un médico veterinario.