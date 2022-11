Un tormentoso momento tuvo que vivir una joven periodista en la sede del Mundial 2022, Qatar; y es que la comunicadora fue víctima de un robo cuando ella realizaba una transmisión en vivo respecto a las previas del partido de Argentina. En esta nota te contaremos los detalles que debes conocer respecto a este tema que ha llamado la atención de los internautas, quienes no ven para nada bien lo ocurrido en el país árabe.

LA PERIODISTA QUE SUFRIÓ UN ROBO EN PLENA TRANMISIÓN EN VIVO EN QATAR

El medio de comunicación “Medio Tiempo”, indicó a través de su plataforma web que una periodista argentina del portal Todo Noticias de Argentina, sufrió el robo de su cartera justo cuando se encontraba en una transmisión en vivo en Qatar.

La perjudicada fue identificada como Dominique Metzger quien denunció en redes sociales que fue víctima de un asalto mientras realizaba una transmisión en vivo durante el Mundial Qatar 2022, pues le sustrajeron la careta, misma que contenía sus documentos.

“Me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo la salida en vivo. Ésta es la policía, me mandaron hasta acá a hacer la denuncia. Los documentos y las tarjetas es lo que más me preocupa, lo otro no me importa nada. Así que nada, veremos qué pasa. Experiencias que uno no esperaba vivir, las vive”, reportó Dominique Metzger.

La joven comunicadora Dominique Metzger indicó al mismo tiempo que la policía de ese país le ha prometido encontrar sus pertenencias, además de consultarle qué castigo desea que se le realice a quien sustrajo sus pertenencias, es decir, sus identificaciones y tarjetas de crédito.

QUÉ PARTIDOS JUGARÁ LA SELECCIÓN ARGENTINA DE FÚTBOL EN EL MUNDIAL QATAR 2022

Según el cronograma oficial de los partidos del Mundial Qatar 2022, la selección Argentina pertenece al grupo C de este importante torneo deportivo del fútbol profesional en el mundo, en el que tendrá que disputar su parte a octavos de final contra tres selecciones que también se han ido preparando y gracias a su talento y dedicación es que forman parte del torneo mundialistas.

Estos son los partidos, con sus respectivas fechas, horarios y lugares, que jugará la selección de Argentina durante el Mundial Qatar 2022, según el cronograma publicado en las plataformas oficiales del torneo mundialista:

Argentina vs. Arabia Saudita

Martes 22 de noviembre

Estadio Lusail

7:00 a.m. (hora Buenos Aires)

Argentina vs. México

Sábado 26 de noviembre

Estadio Lusail

4:00 p.m. (hora Buenos Aires)

Polonia vs. Argentina

Miércoles 30 de noviembre

Estadio 974

4:00 p.m. (hora Buenos Aires)

SOBRE LA SELECCIÓN ARGENTINA DE FÚTBOL

La selección de fútbol de Argentina, es el equipo formado por jugadores profesionales que representa desde 1902 a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en las competiciones oficiales organizadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), ente rector de ese deporte en América del Sur, y por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

La selección de fútbol de Argentina disputó su primer partido internacional el 20 de julio de 1902, en Montevideo, contra Uruguay, donde ganaría por 6 a 0. Este es reconocido por FIFA, AFA y AUF como el primer partido oficial de ambas selecciones.

La selección de fútbol de Argentina, anteriormente en 1901, se disputó un partido amistoso en Uruguay pero este no es considerado oficial por ninguna de las asociaciones debido a que fueron equipos de ambos países los que lo jugaron.

La selección de fútbol de Argentina es considerada como una de las grandes potencias del fútbol masculino internacional, siendo, a nivel de selecciones mayores, el país con más títulos oficiales ganados de la historia (21), y también con más subcampeonatos (21).

En total, la selección de fútbol de Argentina ganó 53 títulos internacionales oficiales sumando los conseguidos a nivel de selecciones principal, olímpica y de juveniles.

QUÉ ES EL MUNDIAL QATAR 2022

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 será la XXII edición de la Copa Mundial de Fútbol masculino organizada por la FIFA. Se desarrollará desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar, que consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre de 2010.

En el Mundial Qatar 2022 se desarrollan los encuentros deportivos que serán transmitidos a nivel mundial e internacional, por la fama que este evento tiene entre los aficionados al fútbol.

El Mundial Qatar 2022 iniciará el 20 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre, fechas en las que 32 países disputarán 64 encuentros para obtener la ansiada copa del mundo, que en su última edición fue alzada por Francia.

Será la tercera vez que el torneo se dispute en el continente asiático, tras la edición de 2002, jugada en Corea del Sur y Japón, y la de Rusia 2018, y la primera que se celebra en Asia Occidental. También por primera vez, el torneo tiene lugar en Oriente Próximo, en un país árabe y de mayoría musulmana, así como el de menor extensión territorial.