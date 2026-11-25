El nombre de Lara Magalí Rapallo se volvió tendencia en redes sociales y medios argentinos luego de que el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires resolviera suspender preventivamente su licencia de conducir hasta el año 2099. La drástica medida administrativa llegó tras la difusión de un video en el que se la ve realizando maniobras temerarias al volante de su llamativa camioneta Dodge Ram 1500 Laramie ploteada de rosa en los médanos de Pinamar.

Quién es Lara Magalí Rapallo (“Naotzumi”)

Lara Magalí Rapallo es una joven argentina de 20 años, oriunda de la localidad bonaerense de Pilar. En el ecosistema digital es conocida bajo el seudónimo “Naotzumi”, identidad con la que acumula cerca de 100 mil seguidores en Instagram y mantiene una presencia activa como creadora de contenido.

Su actividad principal en internet gira en torno a las transmisiones en vivo en la plataforma Kick, donde realiza streams variados que incluyen partidas en plataformas de apuestas y casino online, además de compartir contenido ligado a vehículos, velocidad y encuentros de autos. Antes de este episodio en la costa atlántica, Rapallo ya había captado la atención mediática en octubre de 2026 tras protagonizar un conflictivo episodio transmitido en directo junto a su entonces pareja, el streamer uruguayo Santiago Quintana De León (“Chaipa7”), caso que derivó en una denuncia por violencia de género.

Por qué no puede conducir hasta 2099: el video en Pinamar

La sanción contra la influencer se originó a raíz de una grabación viralizada en redes sociales y registrada en el sector conocido como “La Olla”, dentro de la zona de médanos de La Frontera, en Pinamar.

En las imágenes se observa a Rapallo al volante de su RAM 1500 Laramie rosa ejecutando “trompos” y giros bruscos sobre la arena mientras cuatro jóvenes viajaban en condiciones extremas de riesgo: dos de ellos iban colgados de los estribos exteriores y otros dos permanecían sentados y apoyados sobre las ventanillas del vehículo en movimiento.

Tras la viralización del material, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial bonaerense actuaron de oficio. Las autoridades calificaron la conducta como un peligro grave tanto para la integridad física de los ocupantes como para los turistas y bañistas presentes en el balneario, motivo por el cual dispusieron la inhabilitación preventiva de su Licencia Nacional de Conducir hasta el año 2099 bajo la Ley de Tránsito 13.927.

El secuestro de la camioneta rosa y la causa penal

Debido al llamativo color rosado del ploteo de la camioneta, las fuerzas de seguridad lograron localizar el rodado rápidamente. En un operativo conjunto entre la Estación de Policía Comunal de Pinamar y la DDI de Dolores, los efectivos interceptaron y secuestraron la Dodge Ram 1500 en la intersección de las calles Shaw y Del Olimpo.

Más allá de la quita administrativa del registro, la situación de Rapallo escaló al ámbito judicial:

Imputación penal: Quedó imputada por infracción al artículo 193 bis del Código Penal argentino , norma que sanciona a quien cree una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas mediante pruebas de velocidad o destreza con un vehículo automotor sin autorización oficial.

Quedó imputada por infracción al , norma que sanciona a quien cree una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas mediante pruebas de velocidad o destreza con un vehículo automotor sin autorización oficial. Intervención judicial: En el expediente intervienen la UFID N.º 4 de Pinamar, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, y el Juzgado de Garantías N.º 6 de Villa Gesell.

En el expediente intervienen la UFID N.º 4 de Pinamar, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, y el Juzgado de Garantías N.º 6 de Villa Gesell. Posibilidad de revisión: Si bien la suspensión figura vigente hasta 2099, las normativas de seguridad vial contemplan que este tipo de inhabilitaciones preventivas pueden quedar sujetas a evaluaciones psicofísicas y exámenes de idoneidad futuros si la conductora solicita su revisión ante las autoridades competentes.

La respuesta de Lara Rapallo tras el operativo

Lejos de mantener el silencio tras el secuestro de su camioneta, la streamer utilizó sus perfiles oficiales para referirse al escándalo con un tono desafiante e irónico: