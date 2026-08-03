Lima se prepara para recibir a una de las leyendas del cine de terror contemporáneo. La actriz estadounidense Lin Shaye, mundialmente conocida por interpretar a la médium Elise Rainier en la franquicia “Insidious” (“La noche del demonio”), confirmó su visita a Perú para el estreno de la cinta.

¿Quién es Lin Shaye y por qué es un ícono del cine de terror?

Con más de cinco décadas de trayectoria y un catálogo que supera los 250 créditos en cine y televisión, Lin Shaye es considerada una de las figuras más respetadas y queridas del género de suspenso y horror.

Aunque ha participado en producciones de diversos géneros a lo largo de su carrera, su papel como Elise Rainier en la saga “Insidious” la consolidó globalmente. Su interpretación de la valiente médium experta en eventos paranormales dejó una marca imborrable en la cultura pop y en los fanáticos del terror.

Lin Shaye confirma su llegada a Lima

La actriz sorprendió a sus seguidores al enviar un emotivo mensaje en video dirigido al público peruano, expresando su entusiasmo por reencontrarse con los fans en Sudamérica:

“Hola Perú, soy Lin Shaye y tengo una noticia muy emocionante... ¡Podré verlos en persona muy pronto! Sí, voy a visitar su hermoso país para celebrar el estreno de “La noche del demonio: Están entre nosotros” y estoy muy feliz por ello.”

Fechas de la visita: 10 y 11 de agosto.

10 y 11 de agosto. Sede exclusiva: Perú es la única parada internacional fuera de Estados Unidos en la gira promocional de la película.

Perú es la en la gira promocional de la película. Agenda: Participará en el pre estreno, atenderá a medios de comunicación, se reunirá con creadores de contenido e invitados especiales en la ciudad de Lima.

Películas y series donde ha participado Lin Shaye

Insidious (2010)

(2010) Insidious: Capítulo 2 (2013)

(2013) Insidious: Capítulo 3 (2015)

(2015) Insidious: La última llave (2018)

(2018) Insidious: La puerta roja (2023)

(2023) La noche del demonio: Están entre nosotros / Insidious: Out of the Further (2026)

/ (2026) Pesadilla en Elm Street (A Nightmare on Elm Street, 1984) – Como la maestra de inglés.

(A Nightmare on Elm Street, 1984) – Como la maestra de inglés. Critters (1986) y Critters 2 (1988) – Como Sally.

(1986) y (1988) – Como Sally. La nueva pesadilla de Wes Craven (Wes Craven’s New Nightmare, 1994)

(Wes Craven’s New Nightmare, 1994) Atajo al infierno (Dead End, 2003) – Como Laura Harrington.

(Dead End, 2003) – Como Laura Harrington. 2001 Maniacos (2005) y 2001 Maniacs: Field of Screams (2010).

(2005) y (2010). Ouija (2014) y Ouija: El origen del mal (2016) – Como Paulina Zander.

(2014) y (2016) – Como Paulina Zander. Cuentos de Halloween (Tales of Halloween, 2015).

(Tales of Halloween, 2015). The Midnight Man (2016)

(2016) La maldición (The Grudge, 2019) – Como Faith Matheson.

(The Grudge, 2019) – Como Faith Matheson. The Call (2020)

(2020) Ted Bundy: Mente asesina (American Boogeyman, 2021)

(American Boogeyman, 2021) Dos tontos muy tontos (Dumb & Dumber, 1994) y precuela (2003) – Sra. Neugeboren.

(Dumb & Dumber, 1994) y precuela (2003) – Sra. Neugeboren. Vaya par de idiotas (Kingpin, 1996) – La casera.

(Kingpin, 1996) – La casera. Algo pasa con Mary (There’s Something About Mary, 1998) – Magda (la vecina bronceada).

(There’s Something About Mary, 1998) – Magda (la vecina bronceada). Cero en conducta (Detroit Rock City, 1999) – Sra. Bruce.

(Detroit Rock City, 1999) – Sra. Bruce. Una cenicienta moderna (A Cinderella Story, 2004) – Sra. Wells.

(A Cinderella Story, 2004) – Sra. Wells. Serpientes en el avión (Snakes on a Plane, 2006) – Grace, la sobrecargo.

(Snakes on a Plane, 2006) – Grace, la sobrecargo. Los tres chiflados (The Three Stooges, 2012)

(The Three Stooges, 2012) The Last Stand of Ellen Cole (2024)

Series de televisión

Penny Dreadful: City of Angels (2020) – Dottie Minter (Rol recurrente).

(2020) – Dottie Minter (Rol recurrente). EastSiders (2012–2019) – Diane.

(2012–2019) – Diane. American Gothic (2016) – Lila.

(2016) – Lila. Grip and Electric (2016)

(2016) Apariciones especiales / Invitada:

Me llamo Earl (My Name Is Earl)

Sin cita previa (Private Practice / Private Practice)

ER Emergencias (ER)

Crossing Jordan

Frasier

Autopista hacia el cielo (Highway to Heaven)

¿De qué trata “La noche del demonio: Están entre nosotros”?

Esta nueva entrega promete llevar la tensión al límite regresando a los orígenes del miedo paranormal:

El retorno a “The Further”: La trama explora nuevamente este aterrador plano espiritual o plano sombrío que ha caracterizado a la franquicia.

La trama explora nuevamente este aterrador plano espiritual o plano sombrío que ha caracterizado a la franquicia. Nuevas amenezas: Presenta un capítulo cargado de suspenso, entidades oscuras y giros dentro del universo de “Insidious”.

Tráiler oficial

¿Cuándo se estrena “La noche del demonio: Están entre nosotros” en Perú?

El esperado filme de terror llegará a la cartelera de todos los cines a nivel nacional el jueves 20 de agosto. El anuncio de la llegada de Lin Shaye ha elevado al máximo la expectativa de los cinéfilos peruanos para vivir esta experiencia en pantalla grande.