La legendaria actriz que da vida a Elise Rainier en la saga "Insidious" confirmó que Lima será su única parada internacional fuera de EE. UU. Estará en el país este 10 y 11 de agosto previo al estreno en cines. (Foto: Sony)
La legendaria actriz que da vida a Elise Rainier en la saga "Insidious" confirmó que Lima será su única parada internacional fuera de EE. UU. Estará en el país este 10 y 11 de agosto previo al estreno en cines. (Foto: Sony)
Por Paolo Valdivia

Lima se prepara para recibir a una de las leyendas del cine de terror contemporáneo. La actriz estadounidense Lin Shaye, mundialmente conocida por interpretar a la médium Elise Rainier en la franquicia “Insidious” (“La noche del demonio”), confirmó su visita a Perú para el estreno de la cinta.

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