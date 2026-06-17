Resumen

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El debut de Argelia encendió las redes sociales por la actuación de su portero. Te contamos quién es Luca Zidane, cómo terminó jugando para la selección africana y las duras críticas que recibió tras el show del '10' argentino. (Foto: AFP)
El debut de Argelia encendió las redes sociales por la actuación de su portero. Te contamos quién es Luca Zidane, cómo terminó jugando para la selección africana y las duras críticas que recibió tras el show del '10' argentino. (Foto: AFP)
Por Paolo Valdivia

El arranque de la Copa Mundial 2026 nos ha dejado una de las historias más comentadas en las redes sociales y los programas deportivos. La selección de Argelia debutó en el torneo con una dura derrota, pero los reflectores no solo se quedaron con el resultado, sino con su guardameta. Luca Zidane, el hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane, vivió una noche de pesadilla al recibir un espectacular hat-trick por parte de Lionel Messi.

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