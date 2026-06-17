El arranque de la Copa Mundial 2026 nos ha dejado una de las historias más comentadas en las redes sociales y los programas deportivos. La selección de Argelia debutó en el torneo con una dura derrota, pero los reflectores no solo se quedaron con el resultado, sino con su guardameta. Luca Zidane, el hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane, vivió una noche de pesadilla al recibir un espectacular hat-trick por parte de Lionel Messi.

Si te estás preguntando cómo el hijo de ‘Zizou’ terminó defendiendo los tres palos del combinado argelino y por qué está bajo la lupa de los críticos, aquí te contamos todos los detalles.

El debut de pesadilla: Messi amarga el estreno de Luca Zidane en 2026

El emparejamiento entre Argentina y Argelia prometía emociones, pero la realidad superó cualquier expectativa táctica. Lionel Messi, en lo que muchos consideran su última gran cita mundialista, demostró que su vigencia está intacta. Con una actuación magistral, el astro argentino vulneró la portería argelina en tres ocasiones, dejando sin respuestas a Luca Zidane.

Las críticas no tardaron en llover sobre el arquero. Aunque detener a Messi es una tarea titánica para cualquiera, la prensa deportiva y los aficionados cuestionaron la respuesta de Luca en dos de los goles, avivando un debate que lo persigue desde sus inicios: ¿tiene el nivel para el plano internacional o su apellido pesa más que sus condiciones?

¿Por qué Luca Zidane juega para la Selección de Argelia si nació en Francia?

Una de las dudas más frecuentes entre los aficionados es la nacionalidad futbolística del portero. Luca Zidane nació en Marsella, Francia, e incluso formó parte de las categorías inferiores de la selección francesa (donde llegó a ser campeón de Europa Sub-17 en 2015). Sin embargo, su destino internacional cambió de rumbo.

La razón por la que Luca defiende la camiseta de los “Zorros del Desierto” es su ascendencia familiar. Sus abuelos paternos, los padres de Zinédine Zidane, emigraron desde la región de Cabilia en Argelia hacia Francia antes de que naciera el exastro del Real Madrid. Al no haber debutado con la selección absoluta de Francia en partidos oficiales, Luca optó por acogerse a las normas de la FIFA para representar al país de sus raíces en busca de la continuidad internacional que el arco galo le negaba.

La trayectoria de Luca Zidane: Del Real Madrid al arco argelino

A sus 28 años, la carrera de Luca Zidane ha sido una montaña rusa de presión mediática y mudanzas constantes. Formado en la cantera del Real Madrid, llegó a debutar con el primer equipo de la mano de su padre, un hecho que desde el primer día lo colocó bajo un microscopio implacable.

Ante la falta de minutos en la “Casa Blanca”, Luca inició un periplo por el fútbol español buscando forjar su propio nombre:

Racing de Santander: Donde sumó experiencia en la categoría de plata.

Donde sumó experiencia en la categoría de plata. Rayo Vallecano: Consiguiendo un ascenso a Primera División.

Consiguiendo un ascenso a Primera División. Eibar y Granada: Consolidándose como un arquero solvente para la rotación del fútbol español.

A pesar de tener una carrera digna en clubes, su salto a la selección de Argelia estuvo lleno de escepticismo, un recelo que se ha reactivado tras los tres goles encajados en el debut mundialista.

Las duras críticas en redes sociales tras el hat-trick de Lionel Messi

El fútbol no tiene memoria y las redes sociales suelen ser despiadadas. Tras el pitazo final, el nombre de Luca Zidane se convirtió en tendencia global. Los memes y los análisis tácticos se dividieron entre la genialidad eterna de Messi y los presuntos errores de colocación del guardameta franco-argelino.

“Llevar un apellido tan grande en la espalda es una bendición y una maldición. Ayer, Luca no solo jugaba contra Messi, jugaba contra la sombra de su padre”, comentaban analistas en plataformas digitales.

El cuerpo técnico de Argelia se enfrenta ahora a una decisión crucial para el segundo partido de la fase de grupos: respaldar al arquero para que recupere la confianza o realizar una modificación en el once titular para frenar la hemorragia de críticas.