El Mundial 2026 no solo está dejando goles y clasificaciones históricas para la Selección Colombiana. Mientras el combinado ‘cafetero’ se prepara para jugar los octavos de final ante Suiza, en el universo digital se está jugando un partido completamente diferente. Un inesperado video en redes sociales ha desviado las miradas de la estrategia de juego para poner bajo la lupa la situación sentimental del capitán del equipo.

La encargada de encender las alarmas fue la creadora de contenido Luisa María Duque, quien mediante un clip de pocos segundos junto a Salomé Rodríguez, sembró la duda definitiva: ¿Es esta la confirmación oficial del secreto mejor guardado del ’10′?

El trend de TikTok de ella con la hija de James Rodríguez

Durante meses, las especulaciones en los programas de entretenimiento apuntaban a que la interna familiar del futbolista era compleja y que existía una distancia marcada entre su entorno y sus nuevas parejas. No obstante, una simple coreografía con la indumentaria de la Tricolor bastó para derribar cualquier teoría de conflicto.

La complicidad y las risas compartidas entre la adolescente y la modelo evidenciaron un vínculo que los internautas no tardaron en calificar como el de “dos hermanas”. Lejos de mostrarse incómodas, la sintonía frente a la pantalla demostró que el proceso de integración familiar marcha sobre ruedas. La verdadera bomba vino después, cuando la propia influencer comenzó a interactuar y reaccionar positivamente a los comentarios que la catalogaban directamente como “la mujer del capitán”, un detalle que los cazadores de tendencias no pasaron por alto.

Quién es Luisa María Duque

Para quienes se preguntan quién es la mujer que acompaña al futbolista en esta etapa de su vida, su rostro ya es bastante familiar en las pasarelas. Luisa María Duque cuenta con una sólida carrera en el modelaje publicitario, colaborando con firmas globales y construyendo una comunidad masiva gracias a su contenido enfocado en la moda y el cuidado personal.

Aunque el mediocampista mantiene una política estricta de no exponer sus relaciones en su feed de Instagram, el rastreo de sus movimientos apunta a que este noviazgo comenzó a consolidarse a principios de 2025, coincidiendo con la estancia del deportista en territorio mexicano. Hoy, su presencia constante en los palcos privados y su cercanía con los seres queridos del jugador confirman que lo que inició como un rumor de pasillo ya es una realidad establecida.

El notable cambio de Salomé Rodríguez ante las cámaras

El fenómeno viral también sirvió para poner el foco en la evolución de Salomé, la hija mayor del futbolista. La joven, que recientemente sopló las 13 velas el pasado 29 de mayo de 2026, ha crecido bajo los reflectores de la prensa debido a la fama de su entorno, que incluye a su tío, el guardameta David Ospina.