La coreografía en TikTok de la modelo y la hija del '10' en Kansas City no solo acumuló millones de vistas tras el triunfo ante Ghana, sino que sepultó de un plumazo los rumores de una mala relación familiar. (Foto: Tiktok / Instagram)
La coreografía en TikTok de la modelo y la hija del '10' en Kansas City no solo acumuló millones de vistas tras el triunfo ante Ghana, sino que sepultó de un plumazo los rumores de una mala relación familiar. (Foto: Tiktok / Instagram)
Por Paolo Valdivia

El Mundial 2026 no solo está dejando goles y clasificaciones históricas para la Selección Colombiana. Mientras el combinado ‘cafetero’ se prepara para jugar los octavos de final ante Suiza, en el universo digital se está jugando un partido completamente diferente. Un inesperado video en redes sociales ha desviado las miradas de la estrategia de juego para poner bajo la lupa la situación sentimental del capitán del equipo.

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