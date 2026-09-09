Un salto financiero sin precedentes posiciona a Michael Dell en el tercer lugar del ranking mundial de riqueza, impulsado por el valor récord de las acciones de su imperio tecnológico. (Foto: Dell)
Un salto financiero sin precedentes posiciona a Michael Dell en el tercer lugar del ranking mundial de riqueza, impulsado por el valor récord de las acciones de su imperio tecnológico. (Foto: Dell)
Por Paolo Valdivia

El panorama de las grandes fortunas globales ha sufrido un sacudón histórico. Michael Dell, el visionario fundador y CEO de Dell Technologies, ha logrado una hazaña financiera sin precedentes al posicionarse como la tercera persona más rica del mundo, superando al fundador de Amazon, Jeff Bezos, en el prestigioso ranking en tiempo real de Forbes.

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