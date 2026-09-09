El panorama de las grandes fortunas globales ha sufrido un sacudón histórico. Michael Dell, el visionario fundador y CEO de Dell Technologies, ha logrado una hazaña financiera sin precedentes al posicionarse como la tercera persona más rica del mundo, superando al fundador de Amazon, Jeff Bezos, en el prestigioso ranking en tiempo real de Forbes.

Con un patrimonio que supera los 267,000 millones de dólares, el magnate tejano reafirma el dominio absoluto del sector del hardware en la era de la transformación digital. Pero, ¿quién es realmente Michael Dell y cómo logró escalar hasta la cúspide de la riqueza mundial?

De un dormitorio universitario a gigante tecnológico: El origen de Michael Dell

Nacido en Houston, Texas, en 1965, Michael Dell demostró desde muy joven una habilidad innata para los negocios y la tecnología. En 1984, con tan solo 19 años y mientras estudiaba en la Universidad de Texas en Austin, fundó PCs Limited desde su habitación universitaria con un capital inicial de apenas 1,000 dólares.

Su visión revolucionó por completo la industria informática de la época al introducir el modelo de venta directa. En lugar de depender de distribuidores o tiendas minoristas, Dell ensamblaba computadoras personalizadas a la medida del cliente y las vendía sin intermediarios. Este esquema le permitió reducir costos drásticamente, ofrecer precios competitivos y escalar su negocio a una velocidad vertiginosa. En 1992, con solo 27 años, hizo historia al convertirse en el CEO más joven en posicionar una compañía en la lista Fortune 500.

La apuesta por la Inteligencia Artificial: El motor de su ascenso millonario

Si bien Dell Technologies ya era un coloso consolidado de la informática personal y la infraestructura de servidores, el verdadero detonante de la fortuna de Michael Dell en los últimos años ha sido la Inteligencia Artificial (IA).

A diferencia de otras firmas informáticas que tardaron en adaptarse, Dell enfocó su estrategia en proveer la arquitectura física que sostiene los modelos de IA generativa. La compañía se convirtió en el principal proveedor de servidores de alto rendimiento equipados con chips de última generación, indispensables para gigantes de la tecnología, centros de datos y startups de IA. Esta demanda disparó el valor de las acciones de la empresa, provocando que la riqueza personal de Dell casi se duplicara en cuestión de meses.

Así superó a Jeff Bezos en el ranking global

El hito que consolidó la entrada de Michael Dell al podio mundial de la riqueza se produjo tras una jornada récord en la bolsa de valores, impulsada por los sólidos reportes financieros de Dell Technologies.

Con un patrimonio que alcanzó los 267,700 millones de dólares, Dell rebasó la fortuna de Jeff Bezos (estimada en 265,200 millones de dólares), desplazando al fundador de Amazon al cuarto lugar. El ascenso resulta asombroso considerando que, a principios de año, el empresario tejano ocupaba la posición número 13 en el listado de multimillonarios.

Con este movimiento, la cima del ranking global de las mayores fortunas del mundo queda configurada de la siguiente manera:

Elon Musk (Tesla, SpaceX, X)

(Tesla, SpaceX, X) Larry Page (Co-fundador de Google)

(Co-fundador de Google) Michael Dell (Dell Technologies)

(Dell Technologies) Jeff Bezos (Amazon)

El legado empresarial de Michael Dell y el futuro de Dell Technologies

A lo largo de cuatro décadas, Michael Dell ha demostrado una capacidad de reinventar su empresa en momentos clave. Uno de sus movimientos más arriesgados ocurrió en 2013, cuando privatizó la compañía para reestructurarla lejos de la presión de los mercados públicos, antes de concretar en 2016 la gigantesca adquisición de EMC Corporation por 67,000 millones de dólares.

Hoy en día, además de liderar su imperio tecnológico, el magnate destina gran parte de sus recursos a la Michael & Susan Dell Foundation, impulsando proyectos de educación, salud infantil y desarrollo económico en comunidades vulnerables. Con el auge de la Inteligencia Artificial en pleno desarrollo, el liderazgo de Michael Dell no solo asegura el futuro de su compañía, sino que redefine el equilibrio de poder entre los hombres más acaudalados del planeta.