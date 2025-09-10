La Selección de Bolivia ha encontrado en Miguel Terceros a la figura que necesitaba para mantener vivo su sueño de volver a un Mundial después de tres décadas. El mediocampista, con apenas 20 años, se ha convertido en el motor del equipo en las últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, firmando goles decisivos que han marcado la diferencia en momentos clave.

Su talento y determinación lo han llevado a ser protagonista de los triunfos más recientes de la Verde, incluido el histórico resultado que aseguró el repechaje intercontinental tras vencer a Brasil. Con el respaldo de su club en Brasil y el entusiasmo de sus compatriotas, Terceros se perfila como la esperanza de toda una nación. A continuación, te contamos todo sobre este destacado futbolista.

¿QUIÉN ES MIGUEL TERCEROS Y POR QUÉ ES LA NUEVA FIGURA DE BOLIVIA?

Miguel Terceros, conocido también como “Miguelito”, nació en Santa Cruz de la Sierra y desde muy pequeño mostró condiciones para el fútbol. Sus primeros pasos los dio en la reconocida Academia Tahuichi, un semillero de talentos de su ciudad natal. Sin embargo, su proyección internacional llegó temprano: a los 14 años fue captado por el Santos de Brasil, el mismo club que en su momento formó a Pelé y a Neymar.

El mediocampista zurdo debutó en la primera división brasileña en 2022 con apenas 18 años, cinco meses y 16 días, lo que lo convirtió en el extranjero más joven en hacerlo en ese torneo. Su contrato con el “Peixe” está vigente hasta junio de 2027, aunque su presente cambió recientemente: el 21 de marzo de 2025, América Mineiro oficializó su fichaje en calidad de préstamo hasta final de temporada, movimiento que busca darle más continuidad en el competitivo fútbol brasileño, según informa la plataforma Olympics.

¿CÓMO HA SIDO SU DESEMPEÑO EN LA SELECCIÓN BOLIVIANA?

Aunque aún es muy joven, Terceros ya acumula una experiencia importante con la camiseta de su país. Ha disputado 19 partidos oficiales con la Verde y ha marcado cuatro goles, todos en momentos significativos para el proceso eliminatorio. Uno de ellos fue contra Venezuela en la victoria 4-0, que marcó el inicio de una racha positiva para los bolivianos.

Posteriormente, fue determinante en la histórica victoria 2-1 frente a Chile en condición de visitante, resultado que cortó más de tres décadas sin triunfos fuera de casa. El punto culminante llegó ante Colombia, en El Alto, donde con un disparo certero rompió el invicto de los cafeteros en la Jornada 9. Sus actuaciones no solo le han dado puntos vitales a Bolivia, sino que también lo han posicionado como un referente para sus compañeros.

¿CÓMO SE DEFINIÓ EL PASE DE BOLIVIA AL REPECHAJE?

El boleto llegó con una combinación de resultados que parecía improbable:

Bolivia debía derrotar a Brasil en la altura de El Alto.

Venezuela tenía que perder frente a Colombia en Maturín.

Ambas condiciones se cumplieron. La Verde logró imponerse 1-0 gracias a un penal convertido por Miguel Terceros en el minuto 44, mientras que los dirigidos por Néstor Lorenzo protagonizaron un vibrante 6-3 frente a la Vinotinto. Así, Bolivia cerró las Eliminatorias en el séptimo lugar con 20 puntos, dos más que los venezolanos, asegurando su lugar en la repesca intercontinental.