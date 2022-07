En Colombia, un video en redes sociales con más de 700 mil reproducciones ha generado polémica y no necesariamente por un hecho en específico, sino más bien por quién lo protagoniza. Se trata de Óscar Naranjo, una de las caras más reconocidas y preferidas por los fanáticos de un reality show de RCN que buscaba encontrar nuevos talentos en el país cafetero.

En el video se puede ver la imagen desmejorada de este joven colombiano. ¿Quién es Óscar Naranjo y por qué el video donde reaparece causa tanto furor en las redes sociales?

QUIÉN ES ÓSCAR NARANJO

Según el medio Diario El Tiempo de Colombia, Óscar Naranjo fue una de las caras más reconocidas del reality show ‘Protagonista de Nuestra Tele’, una serie que buscaba nuevos talentos en el país cafetero.

Óscar Naranjo no triunfó en este reality show, sin embargo, se convirtió en una de las figuras más queridas por los televidentes colombianos por sus conflictos y disputas con otros integrantes. Pese a ello, no destacó en la farándula del país, no se supo más de él a pesar de que sus amigos sí lo hicieron.

Hace poco se supo de él que se había unido a una iglesia cristiana y que se declaraba “ya no homosexual”. Óscar Naranjo dejó de protagonizar escándalos para ser la cara de una de las religiones con más devotos en Colombia.

ÓSCAR NARANJO EN TIK TOK

A través de su cuenta de Tik Tok, Óscar Naranjo protagoniza videos para una iglesia cristiana donde responde algunas preguntas que le han hecho acerca de su vida, asegurando que la religión le ha cambiado la vida y que eso lo pone profundamente feliz.

En sus videos de Tik Tok incluso ha declarado que Dios lo alejó de la televisión de algunas amistades dañinas por su bien, que ya no le gustan los hombres y que a pesar de estar soltero quiere tener una esposa y formar una familia próximamente.

POR QUÉ EL VIDEO DE ÓSCAR NARANJO ES TAN POPULAR

Uno de los videos más populares de Óscar Naranjo es cuando él reveló que actualmente depende económicamente de las ventas de rosquitas y diabolines, productos que vende en las calles de Colombia.

“En mi vida laboral, vendo rosquillas y diabolines por las calles, aunque no quiero quedarme solo con las calles, también anhelo tener mi propio local y tener mi propia empresa”, manifestó en su video Óscar Naranjo.

El video con dicha declaración cuenta con más de 700 mil reproducciones con reacciones a favor, pero también en contra, indicando que antes se le veía más feliz y enérgico.

Este es el popular video de Óscar Naranjo sobre su vida actual.