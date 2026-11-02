El mundo digital alberga amenazas silenciosas capaces de paralizar la infraestructura global en cuestión de minutos. En el centro de esta guerra informática destaca un nombre: Pak Jin Hyuk (también conocido como Park Jin-hyok). Identificado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el FBI como uno de los ciberdelincuentes más peligrosos de la historia, este programador norcoreano es señalado como la mente detrás de los ciberataques más costosos y destructivos del siglo XXI.

Pero, ¿quién es realmente Pak Jin Hyuk y por qué las autoridades internacionales le siguen la pista tan de cerca?

De programador de élite a brazo ejecutor de Lazarus Group

Pak Jin Hyuk es un programador e informático norcoreano formado en la Universidad de Tecnología Kim Chaek en Pionyang. Según las investigaciones del FBI, trabajó para la empresa fachada Chosun Expo Joint Venture, una organización vinculada a los servicios de inteligencia de Corea del Norte.

Las autoridades de ciberseguridad lo sitúan como un operador clave del Lazarus Group (o Lab 110), el temido colectivo de hackers respaldado por el régimen norcoreano para llevar a cabo operaciones de ciberespionaje militar y recaudación masiva de divisas.

El ataque a Sony Pictures: El hackeo que sacudió Hollywood

El nombre de Pak Jin Hyuk saltó a los titulares internacionales tras el devastador hackeo a Sony Pictures Entertainment en 2014.

El motivo: La película comedia “The Interview”, la cual satirizaba la figura del líder norcoreano.

La película comedia “The Interview”, la cual satirizaba la figura del líder norcoreano. El impacto: Los ciberdelincuentes borraron servidores enteros, filtraron correos privados de ejecutivos, filtraron películas antes de su estreno en cines y exigieron la cancelación inmediata de la película. Fue el primer gran ataque patrocinado por un Estado contra un gigante del entretenimiento de EE. UU.

WannaCry y los robos bancarios más millonarios de la historia

El historial atribuido a Pak Jin Hyuk va mucho más allá del cine:

Ransomware WannaCry (2017): Este malware global infectó más de 200,000 computadoras en 150 países en pocas horas. Paralizó hospitales del NHS en el Reino Unido, bancos y redes de telecomunicaciones.

Este malware global infectó más de 200,000 computadoras en 150 países en pocas horas. Paralizó hospitales del NHS en el Reino Unido, bancos y redes de telecomunicaciones. El robo al Banco de Bangladesh (2016): A través de la manipulación de la red financiera SWIFT, los hackers lograron desviar más de 81 millones de dólares, en lo que fue considerado uno de los atracos bancarios cibernéticos más audaces de la historia.

A través de la manipulación de la red financiera SWIFT, los hackers lograron desviar más de 81 millones de dólares, en lo que fue considerado uno de los atracos bancarios cibernéticos más audaces de la historia. Ataques a criptomonedas y defensa: Infiltraciones a contratistas militares como Lockheed Martin e incursiones en plataformas de criptomonedas para financiar operaciones gubernamentales.

Por qué el FBI no ha podido capturar a Pak Jin Hyuk

En 2018, el Departamento de Justicia de EE. UU. hizo pública la acusación formal contra Pak Jin Hyuk por conspiración para cometer fraude bancario e intrusión informática. Sin embargo, la captura física sigue siendo un desafío casi imposible.

Se cree que Pak reside bajo la protección total del gobierno en Corea del Norte, país que no cuenta con tratado de extradición con EE. UU. y que ha negado repetidamente la existencia del programador o cualquier vínculo con estos ciberataques. Mientras tanto, figura en la lista de los ciberdelincuentes más buscados de la historia.