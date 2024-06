¿Quién es Tatiana Calmell? Qué estudia, quién es su novio y cuál es el mensaje que dejó la ganadora del Miss Perú 2024

Bajo la dirección de Jessica Newton, este domingo 7 de junio se llevó a cabo el Miss Perú 2024 en la Plaza Grau del Callao, en el cual mantuvo a miles de seguidores a la expectativa por el desarrollo de este gran evento. Este certamen de belleza reunió a más de 30 candidatas de todo el país, quienes desfilaron en traje de baño y de gala, pero la ganadora fue Tatiana Calmell que representará al Perú en el Miss Universo que se realizará en México el próximo noviembre. Más detalles sobre la vida de la reina de belleza en la siguiente nota.

¿QUIÉN ES TATIANA CALMELL, MISS PERÚ 2024?

Tatiana Calmell del Solar nació el 22 de julio de 1995 en una clínica del distrito de Breña, pero su infancia la pasó en San Miguel, en la intersección de la Avenida La Paz con Bertolotto. Desde muy pequeña le llamó mucha la atención el mundo de las pasarelas, por lo que tuvo la oportunidad de participar en varios comerciales de televisión y concursos de belleza.

Tras algún tiempo, cuando tenía 18 años formó parte del reality “Peru’s Next Top Model”, demostrando toda su capacidad, pero a causa de ciertos tocamientos indebidos opacó su participación y fue eliminada tras recibir las criticas de los jueces. Luego, integró la telenovela “Princesas” de América TV en 2019, interpretando a Cenicienta, por lo que logró alcanzar gran éxito en su carrera como actriz.

En 2022, Calmell participó en el Miss Perú, donde no pudo conseguir llevarse la corona ya que Alessia Rovegno fue la ganadora, pese a que desde un inicio Tatiana era una de las favoritas a llevarse la banda peruana. En la reciente edición, la modelo de 29 años regresó por su revancha y se convirtió en la sucesora de Camila Escribens.

Actualmente, Tatiana Calmell está comprometida con Cristóbal de Col, un surfista peruano que ha ganado muchos premios desde muy joven. Él proviene de una familia de deportista, ya que su propio padre, Titi de Col, fue bicampeón de surf en el Perú. También, incursionó como empresario y formó su compañía Casa Tomate. En el 2023, decidieron abrir un restaurante junto a su novia en Los órganos, llamado Pirámide Titi.

¿QUÉ DIJO TATIANA CALMELL SOBRE SU TRIUNFO EN EL MISS PERÚ 2024?

Tras coronarse como la nueva Miss Perú 2024, Tatiana Calmell viene generando controversia en las redes sociales debido al supuesto favoritismo que hubo en su elección. Sin embargo, ella viene recibiendo el apoyo de su familia y su novio Cristóbal de Col, por lo que ahora se enfocará en su preparación para representar de la mejor manera en el certamen internacional. “Yo considero que he hecho mi trabajo dignamente, como todas mis compañeras. He demostrado en el escenario por qué merezco la corona, así que no tengo nada más que decir acerca de eso”, dijo la modelo y actriz.

¿QUIÉNES FUERON LAS CANDIDATAS AL MISS PERÚ 2024?

Amazonas: Karen Gutiérrez

Apurímac: Wendy Ausejo

Arequipa: Jimena Brendalí

Áncash: Sabrina Herazo

Callao: Kassandra Ward

Categoría Curvy: Nayaj Gómez

Cuzco: Sheyla Luna

Huaraz: Mapi Alfaro

Ica: Melody Munayco

Jaén: Lisset Malca

Junín: Briggite Oré

Lambayeque: Angie Coronel

La Libertad: Jazmín Zarzar

Lima Norte: Pamela Adrianzén

Lima Oeste: Vallery Melo

Lima Región: Fátima Rivas

Lima Centro: Alexandra Hayashi

Loreto: Vanessa Medina

Puno: Mayra Cueva

Piura: Gabriela Moncada

Arequipa Región: Valeria Velarde

Tacna: Romina Osorio

Tumbes: Celeste Loayza.

Retadoras:

Tatiana Merel

Noelia Castagnola

Lisa Salazar

Massiel Suárez

Nikita Palma

Tatiana Calmell

Sofía Cajo

Giordana Carrillo

Lady Cervantes.