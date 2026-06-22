A diferencia de otros integrantes de la familia Messi vinculados al fútbol, Tomás ha encontrado su espacio en el mundo digital y la creación de contenido. (Foto: AFP)
A diferencia de otros integrantes de la familia Messi vinculados al fútbol, Tomás ha encontrado su espacio en el mundo digital y la creación de contenido. (Foto: AFP)
/ JUAN MABROMATA
Por Redacción EC

Llevar el apellido Messi no es una tarea sencilla, especialmente cuando se trata de la familia del considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos. Sin embargo, Tomás Messi ha decidido escribir su propia historia. Hijo de Matías Messi, hermano mayor de Lionel, el joven argentino ha optado por desarrollar una carrera vinculada al entretenimiento digital y las transmisiones en vivo, un sector que continúa creciendo entre las nuevas generaciones.