Llevar el apellido Messi no es una tarea sencilla, especialmente cuando se trata de la familia del considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos. Sin embargo, Tomás Messi ha decidido escribir su propia historia. Hijo de Matías Messi, hermano mayor de Lionel, el joven argentino ha optado por desarrollar una carrera vinculada al entretenimiento digital y las transmisiones en vivo, un sector que continúa creciendo entre las nuevas generaciones.

Quién es Tomás Messi y cómo es su vínculo con Leo

Tomás es el hijo mayor de Matías Messi, hermano de Lionel, y además es ahijado del capitán de la selección argentina. Creció en Rosario dentro del núcleo más cercano del clan Messi y, con los años, empezó a aparecer esporádicamente en fotos familiares, viajes y celebraciones que se filtraban a redes sociales.

La relación con su tío es cercana y afectuosa: distintas crónicas recuerdan que Messi le organizó un cumpleaños inolvidable a los 18 años, con música en vivo y sorpresas, y que suele acompañarlo en momentos importantes. Esa confianza fue clave para que, tiempo después, Lionel aceptara sentarse en el set de su sobrino para una transmisión en vivo que mostró una faceta más relajada del astro.

Del fútbol a los micrófonos: por qué eligió el streaming

Como muchos chicos rosarinos, Tomás jugó al fútbol durante varios años y llegó a formar parte de divisiones juveniles. Sin embargo, con el tiempo decidió que no quería seguir la exigente ruta del profesionalismo, una decisión que, según él mismo contó en entrevistas, tuvo mucho que ver con no compararse constantemente con su tío y con buscar un camino propio.

En lugar de insistir con las canchas, se volcó al mundo digital y abrió su propio canal de streaming, primero con proyectos como “Barrio Stream” en Rosario y luego con formatos más elaborados. Allí encontró un espacio donde podía mezclar su pasión por el deporte con humor, anécdotas familiares y una forma de comunicarse que conectó rápido con un público joven.

Qué tipo de contenido hace el sobrino de Messi

Tomás conduce programas de charla y entretenimiento en vivo, donde comenta partidos, habla de la vida cotidiana, invita amigos y, de vez en cuando, suma a figuras del fútbol y del espectáculo. Uno de los momentos más comentados fue la transmisión “Dispuestos a Todo”, emitida por el canal Abitare, en la que Lionel Messi se sentó como invitado y respondió preguntas sobre su familia, su carrera y hasta cómo conquistó a Antonela.

El estilo del sobrino de Messi se apoya en la cercanía: no intenta “hacer periodismo deportivo clásico”, sino generar una conversación relajada, con preguntas que un fan común le haría al mejor futbolista del mundo. Esa naturalidad, sumada al vínculo de confianza con Lionel, hizo que la entrevista se convirtiera en una de las más comentadas sobre el capitán argentino en los últimos años.

Entre Rosario y Buenos Aires: así organiza su vida

Según reseñas de medios argentinos, Tomás reparte su tiempo entre Rosario —la ciudad donde creció su familia— y Buenos Aires, donde se concentra buena parte de la movida de contenidos y estudios de streaming. En la capital puede acceder a mejores equipos, invitados y colaboraciones, mientras que en Rosario mantiene su entorno íntimo y la conexión con el barrio.

Este ir y venir le permite combinar el ritmo intenso del contenido digital con momentos de baja exposición junto a su familia. A diferencia de Lionel, que vive entre Miami y las concentraciones de la selección, Tomás se mueve aún en un circuito más local, pero con la ventaja de llevar un apellido que despierta curiosidad en todo el mundo.

Vivir con el apellido Messi sin quedar a la sombra

Llevar el apellido Messi implica una mezcla de privilegios y presiones. Tomás ha contado en distintas notas que, durante su etapa en el fútbol, sentía el peso de las comparaciones y las expectativas ajenas, algo que terminó influyendo en su decisión de cambiar de rumbo.

El streaming, en cambio, le permitió mostrarse en clave más auténtica: puede bromear con su famoso tío, contar historias familiares y, al mismo tiempo, construir un perfil propio como conductor. Para muchos seguidores, Tomás representa una cara distinta del universo Messi: más doméstica, más cercana y menos filtrada por los protocolos del deporte de élite.

El futuro de Tomás Messi en el mundo del contenido

A medida que el streaming sigue ganando terreno como formato, Tomás se consolida como una figura en crecimiento dentro del ecosistema de creadores argentinos ligados al fútbol. Su gran carta de presentación fue haber logrado que Lionel Messi aceptara una entrevista larga, en vivo, en su propio canal, algo que incluso medios internacionales destacaron como un hito.

El desafío, a partir de ahora, será sostener una propuesta que no dependa solo del apellido ni de la presencia ocasional de su tío. Si consigue seguir sumando invitados, formatos nuevos y una comunidad fiel, Tomás Messi podría consolidarse como el ejemplo más claro de que, incluso dentro de la familia del mejor jugador del mundo, hay lugar para historias propias lejos de la cancha… pero bien cerca de las cámaras.