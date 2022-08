Una pequeña pero sorprendente revelación que trajo la película “Dragon Ball Super: Super Hero” fue la breve aparición de una imagen de Vomi, un personaje que se parece bastante al Androide 21 del videojuego “Dragon Ball FighterZ”.

Si te preguntas quién es Vomi, por qué se parece al personaje del videojuego y si es canónica ahora, gracias a ComingSoon todas tus dudas serán resueltas.

¿QUIÉN ES VOMI?

Vomi es una científica de Red Ribbon y la esposa del Dr. Gero. En algún punto indeterminado de su matrimonio, tuvo dos hijos: Gevo, la persona en la que se basaría el Androide 16, y un hijo de nombre desconocido, quien se convertiría en el padre del Dr. Hedo.

Vomi aparece en el videojuego “Dragon Ball Z: Kakarot”, donde trabaja para la Corporación Cápsula bajo el mando del Dr. Brief.

Debido a que Vomi no está viva en la línea de tiempo de la serie principal en la actualidad, su aparición en la película resulta un poco confusa, pero interesante de todos modos.

Vomi aparece brevemente en "Dragon Ball Super: Super Hero".| Foto: Toei Animation

¿POR QUÉ VOMI SE PARECE AL ANDROIDE 21?

La razón es bastante simple: la Androide 21 se basó en Vomi. Si bien la información sobre los antecedentes de la Androide 21 está un poco por todos lados, la historia de fondo más utilizada parece ser que el Dr. Gero la hizo basándose en la plantilla de su difunta esposa.

Aunque la misma 21 dice en un momento que alguna vez fue humana y se convirtió en un androide, se le ha dado información contradictoria sobre si es un androide o si es real. Sin embargo, como nos dijeron que Vomi murió hace mucho tiempo, es seguro asumir que la Androide 21 es su propia persona.

La Androide 21 ha aparecido principalmente en videojuegos. | Foto: Bandai Namco

¿VOLVERÁ VOMI EN “DRAGON BALL SUPER”?

Debido a que el personaje supuestamente murió mucho antes que el Dr. Gero, las posibilidades de que Vomi aparezca en la rumoreada continuación de “Dragon Ball Super” o en futuras películas son escasas.

Claramente es posible que alguien desee que reviva con las esferas del dragón, pero ninguno de los personajes principales tiene muchas razones para traerla específicamente de regreso.

Por otra parte, la Androide 21 podría aparecer y es la versión más probable de que regrese Vomi. Aunque la androide ha aparecido principalmente en juegos, su debut en el anime no está descartado, especialmente por su popularidad.

Dado que Vomi es canon, no hay razón para creer que la Androide 21 no lo es hasta que se demuestre lo contrario. Dicho esto, el regreso de uno o ambos personajes no está completamente fuera de discusión.