El debut de la Selección Colombiana en el Mundial 2026 no solo paralizó al país por lo deportivo, sino también por las redes sociales. El reconocido creador de contenido antioqueño, Yeferson Cossio, se convirtió en el centro de la conversación digital tras arriesgar una fortuna en una plataforma de apuestas en línea. Lo que comenzó como un desafío de alta tensión terminó en una celebración doble: una ganancia económica sin precedentes para el influencer y una promesa de ayuda humanitaria para los animales más vulnerables

La jugada de un millón de dólares: ¿Cómo nació la apuesta de Yeferson Cossio?

Días antes de que rodara el balón en el encuentro entre Colombia y Uzbekistán, Yeferson Cossio encendió las alarmas de sus millones de seguidores en Instagram. Desde México, donde se encuentra siguiendo de cerca la cita mundialista, el creador de contenido anunció que pondría en juego la astronómica cifra de 1 millón de dólares a través de una plataforma de apuestas.

La jugada, calificada por muchos como una “locura”, buscaba aprovechar el favoritismo de la escuadra dirigida por Néstor Lorenzo en su estreno. Sin embargo, los pronósticos deportivos en este torneo ya habían demostrado ser traicioneros; pocos días antes, un usuario de otra plataforma perdió una suma idéntica al apostar por España frente a Cabo Verde en un partido que terminó en un sorpresivo empate sin goles. A pesar del riesgo inminente de perder sus ahorros, Cossio decidió seguir adelante con su intuición.

Minuto a minuto: La tensión y el drama de Cossio durante el debut de la Selección Colombia

El desarrollo del partido fue una auténtica montaña rusa de emociones que el influencer transmitió casi en tiempo real a través de sus historias de Instagram. La tranquilidad inicial llegó en el minuto 40, cuando Daniel Muñoz abrió el marcador para la Tricolor. La euforia de Cossio fue inmediata: “¡Goooool, casi me desmayo!”, expresó a sus seguidores, mientras mostraba que el sistema ya le reportaba una ganancia temporal de 70 mil dólares.

No obstante, el drama mundialista no tardó en aparecer. En el segundo tiempo, Uzbekistán reaccionó y consiguió el gol del empate, un balde de agua fría que ponía en jaque el millón de dólares invertido. La tensión duró hasta el minuto 66, cuando Luis Díaz anotó el 2-1 que devolvió el alma al cuerpo del antioqueño. “¡Volvieron mis ahorros!”, celebró Cossio en un video. Finalmente, Jáminton Campaz selló el 3-1 definitivo en los minutos finales, asegurando los tres puntos para Colombia y el éxito de la jugada financiera.

¿Cuánto dinero ganó Yeferson Cossio y qué falta para recibir el pago?

Con el pitazo final, las proyecciones económicas de la apuesta se materializaron. La cuota fijada en la plataforma estimaba un retorno total de 1.38 millones de dólares en caso de victoria colombiana, lo que se traduce en una ganancia neta de 380,000 dólares. Al cambio actual, esta millonaria cifra representa cerca de 4,759 millones de pesos colombianos, consolidándose como una de las apuestas públicas más costosas y lucrativas en la historia de los creadores de contenido del país.

A pesar de la victoria en el terreno de juego, el desembolso final de los fondos no es inmediato. Debido a la magnitud del dinero, la casa de apuestas en línea debe someter la transacción a rigurosos procesos internos de auditoría y validación de seguridad. Este protocolo es habitual en la industria para garantizar la legalidad de los fondos y la transparencia de las jugadas de alto valor antes de autorizar el retiro definitivo.

La promesa de los 200 millones para perros: ¿De qué depende la donación?

Más allá del beneficio económico personal, Cossio decidió conectar este hito digital con una de sus causas más conocidas: el bienestar animal. Antes del partido, el influencer lanzó un reto a su comunidad: si Colombia ganaba y su publicación alcanzaba el millón de likes, donaría 200 millones de pesos a fundaciones dedicadas al cuidado de perros desamparados.

Con el triunfo de la Selección asegurado, el creador de contenido reafirmó su compromiso, pero recordó que la meta en redes sociales aún no se ha cumplido. A través de una actualización en sus plataformas, Cossio invitó a sus seguidores a interactuar y compartir la publicación original, fijando como fecha límite el próximo 25 de junio de 2026. De esta manera, el destino de la millonaria ayuda para los refugios de animales queda exclusivamente en manos de los usuarios y del algoritmo de Instagram.