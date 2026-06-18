Resumen

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El reconocido creador de contenido antioqueño arriesgó una fortuna en el debut de la Tricolor ante Uzbekistán y logró un millonario retorno tras el triunfo 3-1. Ahora, el influencer amarra una donación de 200 millones de pesos para refugios de animales a una meta de interacciones en sus redes sociales antes del 25 de junio. (Foto: Instagram Yeferson Cossío)
El reconocido creador de contenido antioqueño arriesgó una fortuna en el debut de la Tricolor ante Uzbekistán y logró un millonario retorno tras el triunfo 3-1. Ahora, el influencer amarra una donación de 200 millones de pesos para refugios de animales a una meta de interacciones en sus redes sociales antes del 25 de junio. (Foto: Instagram Yeferson Cossío)
Por Paolo Valdivia

El debut de la Selección Colombiana en el Mundial 2026 no solo paralizó al país por lo deportivo, sino también por las redes sociales. El reconocido creador de contenido antioqueño, Yeferson Cossio, se convirtió en el centro de la conversación digital tras arriesgar una fortuna en una plataforma de apuestas en línea. Lo que comenzó como un desafío de alta tensión terminó en una celebración doble: una ganancia económica sin precedentes para el influencer y una promesa de ayuda humanitaria para los animales más vulnerables

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