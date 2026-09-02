María Isabel Granda y Larco, conocida mundialmente como Chabuca Granda, cumple años este jueves 3 de setiembre. La cantante de música criolla es recordada por sus grandes éxitos, entre ellos ‘La flor de la Canela’ y ‘José Antonio’.

La cantautora de valses criollos y ritmos afroperuanos, nació el 3 de septiembre de 1920 en un asentamiento minero de Cotabambas, Apurímac. Fue hija de Eduardo Granda y San Bartolomé y de Isabel Susana Larco Ferrari de Granda.

Desarrolló su gusto por la música desde los 12 años, cuando su registro soprano le permitió integrar el coro de su colegio, así como ser nombrada vicepresidenta de la Asociación de Canto del mismo.

Chabuca, como ya era conocida, integró en 1937 el dúo “Luz y Sombra” junto a su amiga Pilar ‘Chamaca’ Mujica Álvarez-Calderón. Posteriormente, se juntó con las hermanas Martha y Rosario Gibson realizando presentaciones en Radio Miraflores y Nacional, en la que Chabuca animaba un programa para artistas aficionados.

En el año 1942 contrajo matrimonio con el brasilero Enrique Demetrio Fuller da Costa, con quien tuvo tres hijos: Eduardo Enrique, Teresa María Isabel y Carlos Enrique Fuller Granda. Esta unión no duró mucho y terminó en divorcio. Sin embargo, esto significó su despegue como compositora, y fue así que ganó en 1948 un concurso por la Municipalidad del Rímac con el vals “Lima de veras”.

La Flor de la Canela

La canción de Chabuca Granda nació gracias a la existencia de Victoria Angulo Castillo, una mujer afrodescendiente, quien visitaba a la cantante en la Botica Francesa del jirón de la Unión en el Centro de Lima. Granda conoció a Angulo en la casa de la escritora María Isabel Sánchez-Concha de Pinilla y estrenó el vals el 21 de julio de 1950, día de su cumpleaños.

Aunque la historia remonta a esta canción al año 1950, fue en 1953 donde se convirtió en su ópera máxima, cuando el conjunto Los Chamas grabó el tema. En ese momento Chabuca Granda se lanzó al estrellato nacional.

Letra de “La Flor de la Canela”

Déjame que te cuente limeño,

Déjame que te diga la gloria

Del ensueño que evoca la memoria

Del viejo puente, del río y la alameda.

Déjame que te cuente limeño,

Ahora que aún perfuma el recuerdo,

Ahora que aún se mece en un sueño,

El viejo puente, el río y la alameda.

Jazmines en el pelo y rosas en la cara,

Airosa caminaba la flor de la canela,

Derramaba lisura y a su paso dejaba

Aromas de mistura que en el pecho llevaba.

Del puente a la alameda menudo pie la lleva

Por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera.

Recogía la risa de la brisa del río

Y al viento la lanzaba del puente a la alameda.

Déjame que te cuente limeño,

Ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento,

A ver si así despiertas del sueño,

Del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento.

Aspira de la lisura que da la flor de la canela,

Adornada con jazmines matizando su hermosura;

Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda

Que el río acompasará su paso por la vereda.

Y recuerda que...

Jazmines en el pelo y rosas en la cara,

Airosa caminaba la flor de la canela,

Derramaba lisura y a su paso dejaba

Aromas de mistura que en el pecho llevaba.

Del puente a la alameda menudo pie la lleva

Por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera.

Recogía la risa de la brisa del río

Y al viento la lanzaba del puente a la alameda.

¿Por qué es conocida mundialmente Chabuca Granda?

El reconocimiento del mundo a la obra de Chabuca Granda la ha convertido en una de las peruanas más importantes del siglo XX, y le ha valido un lugar en la memoria de todos los peruanos como un ícono del Perú a nivel artístico.

Cabe destacar que la popularidad de la creadora de la ‘Flor de la Canela’ es enorme a tal punto que sus canciones han sido traducidas en más de 30 idiomas.

El éxito de sus canciones fue tan importante que ha tenido cabida en varios artistas reconocidos, quienes interpretaron con su propia voz algunas canciones de la cantante peruana.