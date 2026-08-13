Lo que comenzó como un fatídico colapso en la cancha y una milagrosa reacción horas después en el hospital concluyó en tragedia: el organismo del futbolista de 27 años no logró recuperarse del severo daño cardíaco inicial. (Foto: X Heartland FC)
Lo que comenzó como un fatídico colapso en la cancha y una milagrosa reacción horas después en el hospital concluyó en tragedia: el organismo del futbolista de 27 años no logró recuperarse del severo daño cardíaco inicial. (Foto: X Heartland FC)
Por Paolo Valdivia

El mundo del fútbol pasó de la conmoción al asombro y, lamentablemente, de vuelta al luto. La milagrosa historia de Chinedu Ozor, el defensa nigeriano que despertó en la morgue tras ser dado por muerto, ha concluido de la forma más dolorosa posible en la Unidad de Cuidados Intensivos.

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