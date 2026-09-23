El deporte regional y la comunidad del sur tucumano en Argentina se encuentran de luto tras la trágica muerte de César “Tigre” Ruiz. El querido jugador de 32 años y padre de tres hijos falleció en las primeras horas de la mañana tras sufrir un siniestro vial sobre la Ruta Provincial 308 cuando se dirigía a su jornada laboral.

El hecho causó un profundo impacto en la Liga de la Frontera y en diversas instituciones deportivas locales, donde el “Tigre” era reconocido por su entrega dentro de la cancha y su calidad humana fuera de ella.

Cómo ocurrió el trágico siniestro vial en la Ruta Provincial 308

El siniestro se registró durante las primeras horas del día sobre la Ruta Provincial 308, en jurisdicción de Graneros, provincia de Tucumán. Ruiz transitaba a bordo de su motocicleta en dirección a las zonas rurales para cumplir con sus labores en la cosecha cuando, por causas que las autoridades aún intentan esclarecer, colisionó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok.

Debido al fuerte impacto frontal, las heridas resultaron mortales y el futbolista falleció de manera instantánea en el lugar. Al sitio acudieron efectivos policiales, servicios de emergencia y personal de peritaje para preservar la escena y recabar el testimonio de posibles testigos. La fiscalía de turno tomó intervención en el caso para avanzar con las diligencias pertinentes y determinar las responsabilidades del choque.

Quién era César “Tigre” Ruiz: pasión futbolera y trabajo duro

César Ruiz, conocido popularmente entre sus allegados y rivales como el “Tigre”, era una figura destacada en los torneos regionales del sur de la provincia. A sus 32 años, combinaba día a día el esfuerzo del trabajo rural en la cosecha con su gran pasión por el fútbol de liga.

Padre de tres niños, era considerado por su círculo cercano como un pilar fundamental para su familia y un ejemplo de sacrificio diario. Dentro del campo de juego, Ruiz dejó una marca imborrable por su garra y liderazgo, características que le valieron el cariño constante de las hinchadas y el respeto de sus compañeros.

Un referente de la Liga de la Frontera que dejó huella

La trayectoria deportiva de Ruiz estuvo marcada por su paso en diversos planteles del fútbol tucumano. Se desempeñó como una de las piezas clave del club El Rejunte, donde cosechó grandes actuaciones y el reconocimiento de sus colegas.

Recientemente, se había incorporado como refuerzo al equipo de Kilómetro 13, generando gran expectativa entre los aficionados por su calidad competitiva. Tras conocerse la trágica noticia, la Liga de la Frontera suspendió sus actividades programadas para la jornada en señal de respeto y luto por el fallecimiento del delantero.

Dolor y conmoción en las redes sociales tras la partida del “Tigre”

La noticia se propagó rápidamente en la provincia, generando una enorme ola de condolencias. Organizaciones deportivas, clubes rivales, allegados y vecinos del sur tucumano expresaron su dolor a través de mensajes de despedida en plataformas digitales.

Las publicaciones recordaron no solo su entrega en cada partido, sino también su humildad y compromiso con sus seres queridos. La comunidad se ha movilizado para acompañar a su esposa e hijos en este difícil momento, pidiendo justicia y respuestas claras sobre el hecho vial que se cobró la vida de uno de los deportistas más queridos de la zona.