Reconocido por su paso en El Rejunte y Kilómetro 13, la partida del "Tigre" deja un vacío inmenso en el fútbol tucumano. Clubes, compañeros y vecinos expresaron su profundo dolor por la pérdida de un trabajador incansable y pilar familiar. (Foto: rejunte_paginaoficial22/Instagram)
Reconocido por su paso en El Rejunte y Kilómetro 13, la partida del "Tigre" deja un vacío inmenso en el fútbol tucumano. Clubes, compañeros y vecinos expresaron su profundo dolor por la pérdida de un trabajador incansable y pilar familiar. (Foto: rejunte_paginaoficial22/Instagram)
Por Paolo Valdivia

El deporte regional y la comunidad del sur tucumano en Argentina se encuentran de luto tras la trágica muerte de César “Tigre” Ruiz. El querido jugador de 32 años y padre de tres hijos falleció en las primeras horas de la mañana tras sufrir un siniestro vial sobre la Ruta Provincial 308 cuando se dirigía a su jornada laboral.

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