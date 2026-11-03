La música urbana y el entorno digital en Chile están de luto. Se ha confirmado la partida del cantante e influencer JB The Voice, un creador de contenido y artista urbano que logró construir una comunidad sólida gracias a sus canciones y videos en redes sociales. Su fallecimiento ha consternado a miles de seguidores que seguían de cerca sus lanzamientos musicales y su día a día.

¿De qué murió JB The Voice?

El deceso del artista ocurrió durante la madrugada tras afrontar complejas complicaciones de salud. JB The Voice permanecía internado desde finales de agosto en el Hospital San Juan de Dios, donde ingresó debido a un delicado cuadro originado por una hernia y un quiste.

A lo largo de sus semanas de hospitalización, el cuadro médico del intérprete se volvió cada vez más crítico, requiriendo múltiples intervenciones quirúrgicas. A pesar de los esfuerzos del cuerpo médico y las cadenas de oración organizadas por sus fans, su estado empeoró en los últimos días como consecuencia de las secuelas postoperatorias.

A través de sus propias redes sociales, el cantante mantuvo informados a sus seguidores sobre el duro proceso que atravesaba, compartiendo reflexiones sobre su lucha por salir adelante y la importancia de valorar la salud.

¿Quién fue JB The Voice?

Juan Basso, conocido artísticamente como JB The Voice, fue un destacado cantante, compositor e influencer chileno de 35 años. A lo largo de su trayectoria se posicionó como una de las voces emergentes dentro de la escena del reggaetón y la música urbana local.

Además de su faceta sobre los escenarios, JB The Voice destacó por su fuerte presencia en plataformas digitales. Su carisma lo llevó a colaborar con diversos creadores de contenido y comunicadores del medio chileno, consolidándose no solo como músico, sino también como una figura representativa del entretenimiento digital urbano.

Las canciones más populares de JB The Voice

Dentro de su catálogo musical en plataformas de streaming, el artista dejó varios sencillos que resonaron fuertemente entre el público joven:

“Chanel”

“Piensas en mí”

“Fui tu amigo”

“Duele”

Sus temas se caracterizaron por fusionar ritmos urbanos con letras sobre desamor, vivencias personales y relaciones románticas.

Reacciones tras la muerte de JB The Voice

Tras confirmarse la triste noticia, diversos artistas urbanos, creadores de contenido y familiares expresaron sus condolencias en redes sociales. Figuras del ámbito digital como Diego González compartieron emotivos mensajes de despedida, recordando el legado del músico y su impacto en la escena urbana.

Los fanáticos han llenado sus perfiles oficiales con mensajes de apoyo para su familia y palabras de agradecimiento por la música que dejó en vida.