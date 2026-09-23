Tras casi un día de búsqueda, los equipos de rescate confirmaron el hallazgo del helicóptero destruido en el sur de Brasil. El artista y su equipo de trabajo viajaban con destino a São Joaquim. (Foto: Warner Music Brasil YouTube)
Tras casi un día de búsqueda, los equipos de rescate confirmaron el hallazgo del helicóptero destruido en el sur de Brasil. El artista y su equipo de trabajo viajaban con destino a São Joaquim. (Foto: Warner Music Brasil YouTube)
Por Paolo Valdivia

El mundo de la música latina y el espectáculo en Brasil se encuentran de luto tras confirmarse la trágica muerte de Geraldo Antônio de Carvalho, mundialmente conocido por su nombre artístico Rick Sollo. El cantante y compositor de 59 años, célebre por integrar el legendario dúo sertanejo Rick & Renner, perdió la vida tras desplomarse el helicóptero en el que viajaba.

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