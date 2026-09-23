El mundo de la música latina y el espectáculo en Brasil se encuentran de luto tras confirmarse la trágica muerte de Geraldo Antônio de Carvalho, mundialmente conocido por su nombre artístico Rick Sollo. El cantante y compositor de 59 años, célebre por integrar el legendario dúo sertanejo Rick & Renner, perdió la vida tras desplomarse el helicóptero en el que viajaba.

Tras casi 24 horas de intensa búsqueda, las autoridades locales localizaron los restos de la aeronave en una zona boscosa y de difícil acceso. El siniestro no dejó supervivientes y confirmó la pérdida de cinco ocupantes.

Un fatídico vuelo sobre la Serra Catarinense

El siniestro ocurrió en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil. La aeronave había despegado desde la localidad de Porto Belo con destino a São Joaquim, donde la tripulación tenía agendados compromisos de trabajo. Sin embargo, las adversas condiciones meteorológicas y las fuertes lluvias registradas en la región provocaron que el helicóptero perdiera contacto con los radares de control aéreo.

El centro del impacto se ubicó en la región montañosa de Urubici, una zona caracterizada por su densa vegetación y geografía accidentada. Inmediatamente se activó un operativo de rescate coordinado por el Cuerpo de Bomberos Militar de Santa Catarina y la Fuerza Aérea Brasileña (FAB). Las labores de búsqueda concluyeron con el hallazgo del helicóptero destruido.

Las cinco víctimas confirmadas en el accidente

El informe oficial de las autoridades y los organismos de rescate confirmó que las cinco personas a bordo del helicóptero fallecieron instantáneamente tras el impacto:

Rick Sollo: Cantante, compositor y pilar fundamental del género sertanejo.

Cantante, compositor y pilar fundamental del género sertanejo. Bruno Avelar: Reconocido empresario e influencer brasileño.

Reconocido empresario e influencer brasileño. Paulo Soares: Camarógrafo y productor audiovisual encargado del contenido de la gira.

Camarógrafo y productor audiovisual encargado del contenido de la gira. Piloto y copiloto: Personal aeronáutico al mando de la unidad.

Horas antes del trágico suceso, el propio Rick Sollo e integrantes de su equipo compartieron historias y videos en sus redes sociales oficiales en los que se les veía junto a la aeronave antes de emprender el viaje.

La investigación sobre las causas del siniestro

Las autoridades de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) y peritos en investigación de accidentes aéreos iniciaron los peritajes correspondientes para esclarecer las causas del desplome. Las primeras hipótesis apuntan a una repentina pérdida de visibilidad generada por densas capas de niebla y tormentas locales en el sector de la sierra, lo que habría dificultado la navegación de los pilotos. La aeronave contaba con las licencias vigentes para operar, por lo que las investigaciones se centran en los factores climáticos y técnicos.

El legado musical de Rick Sollo en la música sertaneja

Nacido el 5 de diciembre de 1966 en Tocantins, Geraldo Antônio de Carvalho inició su trayectoria artística desde muy joven. En la década de 1980 unió su talento con Ivair dos Reis Gonçalves para fundar la icónica dupla Rick & Renner.

Juntos vendieron más de 10 millones de copias de sus discos y consolidaron himnos románticos como “Ela é Demais” y “Nos Bares da Cidade”. Además de su faceta como intérprete, Rick destacado como un prolífico compositor, firmando temas inolvidables grabados por grandes figuras de la música brasileña como Chitãozinho & Xororó y Zezé Di Camargo & Luciano. Su partida deja un vacío irreparable en la cultura musical de la región.