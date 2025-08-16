Este domingo 17 de agosto será un día decisivo en la historia de Bolivia, ya que millones de ciudadanos tendrán que acercarse a las urnas para elegir a su próximo presidente en las Elecciones Generales 2025. En medio de una de las crisis políticas y económicas más graves de las últimas cuatro décadas, la población espera que el próximo presidente del país andino enfrente la inflación interanual cercana al 25 %, junto a otros problemas de gran magnitud. Por ello, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó a la población detalles sobre la jornada electoral de este fin de semana. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿A QUÉ HORA SE CONOCERÁN LOS RESULTADOS EN LAS ELECCIONES GENERALES 2025 EN BOLIVIA?

Millones de bolivianos han mostrado su descontento ante estas elecciones presidenciales 2025, pues la crisis social y económica que atraviesa el país ha generado que capte la atención de la población. A pesar de ello, se espera que en la jornada electoral del fin de semana se desarrollen con total normalidad, por lo que, Gustavo Ávila, vocal de Tribunal Supremo Electoral (TSE), anunció que los resultados del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) se conocerán el mismo día de las elecciones (17 de agosto) en un 80 %.

No obstante, el consejero dejó en claro que los resultados que se brindarán este domingo son considerados referenciales. Es decir, la información final y oficial recién se conocerán después de 72 horas de la jornada electoral. “Para los resultados finales, en nuestro país hay siete días, pero es una locura, ningún país ni pueblo va esperar, queremos hacerlo en el plazo de 72 horas”, explicó el vocal del organismo público. Cabe mencionar que el 17 de agosto se elegirá al próximo presidente, diputados y senadores que integrarán la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), quienes asumirán funciones a partir de noviembre de 2025.

Candidatos a la presidencia de Bolivia 2025