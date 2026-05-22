Resumen

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La preciosa Ópera de Oslo, una de las mejores ciudades de Noruega. (Fuente: Traveleros)
La preciosa Ópera de Oslo, una de las mejores ciudades de Noruega. (Fuente: Traveleros)
Por Redacción EC

Durante décadas, la respuesta a “¿cuál es el país más rico del mundo?” dependía casi exclusivamente de una cifra: el Producto Interno Bruto. Pero ese número tiene un problema fundamental que los economistas llevan años señalando sin que el debate popular lo recogiera del todo: el PIB mide lo que un país produce, no lo que sus ciudadanos viven. Un país puede generar cifras enormes y aun así tener a buena parte de su población en la pobreza. Irlanda, por ejemplo, tiene uno de los PIB per cápita más altos del planeta, pero gran parte de esa riqueza no pertenece a los irlandeses: es la producción contabilizada de Apple, Google y Pfizer, que operan allí por razones fiscales. Esa distorsión, multiplicada por docenas de economías, es exactamente lo que el HelloSafe Prosperity Index 2026 intenta corregir.