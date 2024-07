El último domingo, en medio de gran expectativa por parte de ambas hinchadas, Sporting Cristal y Alianza Lima empataron 1-1 en duelo por el tercer lugar del torneo amistoso denominado Copa Ciudad de los Reyes. Sin embargo, se produjo una gran polémica sobre el final del partido, pues cuando todos los televidentes y presentes esperaban que se decidiera al ganador por medio de la vía de los penales, tal como estaba estipulado, finalmente no se dio. Sobre ello opinó Peter Arévalo, más conocido como Mr Peet.

¿Quién ordenó que no se pateen los penales en el amistoso entre Alianza y Sporting Cristal? Esto reveló Mr Peet

“Yo digo lo que pienso y esto forma parte de una organización. Sí me parece una falta de respeto que no se hayan pateado los penales porque la gente lo estaba esperando. No sé bajo que argumentos se tomó esa decisión porque yo ví que Alejandro Restrepo se reunió con sus jugadores para ver quiénes iban a patear los penales, lo mismo hizo Guillermo Farré, que se quedó en el medio del campo. Después veo que los jugadores de Sporting Cristal y Alianza Lima se despidieron de su gente”, empezó diciendo Mr Peet en ‘Madrugol’.

Asimismo, el conocido periodista señaló quién sería el responsable de que no se hayan pateado los penales. “A estas alturas de la noche, estoy tan desconcertado con ustedes porque me comuniqué con producción de Zapping TV y me dijeron que a ellos les llegó la información del comisario del partido que no se iban a ejecutar los penales. Eso lo consulté llegando a casa porque yo tenía entendido que por las bases y el reglamento, estaba definido que si había empate, se busque al ganador en los penales porque era un cuadrangular con dos fechas, con semifinal y final. No era un cuadrangular para ver el que haga más puntos haga, gana el torneo”.

Qué más dijo Mr Peet sobre lo sucedido en el Alianza Lima vs Sporting Cristal

Por último, Arévalo criticó duramente lo sucedido y aseguró que fue una falta de respeto total para ambas fanaticadas. “Si les parece antipopular, que pena hermano, tengo que decir lo que pasa. No se hizo un cuadrangular a dos fechas y el que hace dos puntos y se lo lleva. A mí me pareció una falta de respeto, pero bueno”.

¿Cuál es la enfermedad que padecía Mr. Peet que lo llevó a someterse a una cirugía de manga gástrica?

Peter Arévalo, el reconocido narrador deportivo que tiene su propio canal de YouTube titulado ‘A Presión’, ha enfrentado durante muchos años serios problemas de salud debido a la obesidad y otras enfermedades que afectaron su bienestar.

Con el objetivo de mejorar su calidad de vida, Arévalo tomó una decisión valiente y se sometió a una cirugía de manga gástrica.

Durante una entrevista con el programa ‘Mujeres al mando’, poco antes de su cierre, compartió su testimonio sobre esta importante elección quirúrgica.

“He lidiado con graves problemas en las articulaciones y mi columna debido a la escoliosis, una hernia y tres discos desviados, además del exceso de peso”, reveló el reconocido comunicador.

Esta intervención quirúrgica, conocida por su naturaleza restrictiva, se realizó con el objetivo de ayudarlo a controlar su peso y mejorar su salud general.