Por Redacción EC

Hayden Panettiere fue una de las actrices estadounidense con gran proyección que alcanzó fama internacional por sus interpretaciones en series comoHeroes’ y ‘Nashville’. A lo largo de su trayectoria en Hollywood, también ha participado en películas y otras producciones de la industria del entretenimiento, alcanzando un gran patrimonio. Sin embargo, tras su repentina muerte el último fin de semana en Carolina del Sur, los seguidores se han cuestionado sobre la exorbitante fortuna que ha dejado la reconocida artista internacional. Así, en medio de las especulaciones, salió a la luz el nombre de la única descendiente de la intérprete que recibiría automáticamente este dinero. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.