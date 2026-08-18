Hayden Panettiere fue una de las actrices estadounidense con gran proyección que alcanzó fama internacional por sus interpretaciones en series como ‘Heroes’ y ‘Nashville’. A lo largo de su trayectoria en Hollywood, también ha participado en películas y otras producciones de la industria del entretenimiento, alcanzando un gran patrimonio. Sin embargo, tras su repentina muerte el último fin de semana en Carolina del Sur, los seguidores se han cuestionado sobre la exorbitante fortuna que ha dejado la reconocida artista internacional. Así, en medio de las especulaciones, salió a la luz el nombre de la única descendiente de la intérprete que recibiría automáticamente este dinero. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉN RECIBIRÍA LA FORTUNA DE HAYDEN PANETTIERE TRAS SU FALLECIMIENTO?

El pasado 16 de agosto, Hollywood se vistió de luto tras el fallecimiento de la actriz Hayden Panettiere, quien fue encontrada sin signos vitales en una residencia que visitaba en Greenville, según informó la oficina forense. A pesar de que hasta ahora no se ha revelado la causa de la muerte, muchos seguidores se han cuestionado sobre la fortuna que deja la también activista. Según la estimación de Celebrity Net Worth, la actriz habría alcanzado un patrimonio cercano a los US$6 millones. No obstante, no se ha confirmado oficialmente el monto de su patrimonio al momento de su deceso.

Ante ello, la única hija de Panettiere, Kaya Evdokia de 11 años, podría convertirse en heredera de su fortuna, aunque ello dependerá de si existe un testamento y de las disposiciones que establezca el proceso sucesorio correspondiente. Es importante mencionar que, en 2018, la actriz estadounidense acordó que la custodia de la pequeña quedara a cargo de su padre en Ucrania mientras atravesaba un proceso de rehabilitación. Pese a ello, la cantante sostuvo que mantuvo una relación cercana con su hija durante ese periodo, conforme comparte RPP.

¿QUÉ DETERMINÓ LA AUTOPSIA SOBRE LA MUERTE DE HAYDEN PANETTIERE?

La autopsia preliminar de Hayden Panettiere, quien falleció a los 36 años, no habría encontrado signos de violencia ni indicios de un hecho criminal. Sin embargo, la causa oficial de su muerte aún permanece pendiente de confirmación, de acuerdo con EFE. “No se han encontrado signos de traumatismo que pudieran haber contribuido al fallecimiento. La causa y la forma de la muerte quedan pendientes de una investigación más exhaustiva y de la realización de estudios adicionales”, informó la oficina del forense del condado de Greenville, en Carolina del Sur.