¿Quién tiene más dinero? Estos son los hombres más ricos del planeta | Foto: Pexels
¿Quién tiene más dinero? Estos son los hombres más ricos del planeta | Foto: Pexels
Por José Templo

Imagina que juntas el dinero de todo un país y aun así no te alcanza para igualar la cuenta de una sola persona. Hoy en día, las fortunas de los magnates más poderosos superan por completo las economías de naciones enteras. Este fenómeno no es casualidad: la tecnología, la inteligencia artificial y el comercio por internet se han convertido en las grandes minas de oro actuales. Cada vez que usamos la red, el bolsillo de estos empresarios se vuelve más profundo. Por esta razón, el mapa de la riqueza mundial está dominado por mentes maestras de Estados Unidos, aunque con alguna sorpresa internacional que demuestra que los negocios no tienen fronteras. Conoce quiénes lideran esta selecta lista global y cómo se distribuyen los mayores capitales del planeta.

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