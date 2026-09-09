Imagina que juntas el dinero de todo un país y aun así no te alcanza para igualar la cuenta de una sola persona. Hoy en día, las fortunas de los magnates más poderosos superan por completo las economías de naciones enteras. Este fenómeno no es casualidad: la tecnología, la inteligencia artificial y el comercio por internet se han convertido en las grandes minas de oro actuales. Cada vez que usamos la red, el bolsillo de estos empresarios se vuelve más profundo. Por esta razón, el mapa de la riqueza mundial está dominado por mentes maestras de Estados Unidos, aunque con alguna sorpresa internacional que demuestra que los negocios no tienen fronteras. Conoce quiénes lideran esta selecta lista global y cómo se distribuyen los mayores capitales del planeta.

¿QUIÉNES LIDERAN EL RANKING DE LAS FORTUNAS MUNDIALES EN LA ACTUALIDAD?

El liderazgo de la tabla global está encabezado de manera indiscutible por Elon Musk con una inmensa fortuna calculada en 924.7 mil millones de dólares, un vertiginoso capital sostenido fundamentalmente por el éxito comercial de sus proyectos en Tesla y SpaceX.

Asimismo, Larry Page se sitúa firmemente en los primeros puestos gracias al impacto histórico y la continua expansión del gigante de internet que cofundó, acumulando una cifra cercana a los 280.1 mil millones de dólares a través de Google, seguido muy de cerca por Jeff Bezos, quien mantiene un puesto de gran privilegio con 267 mil millones de dólares fruto del dominio absoluto del comercio electrónico global a través de Amazon.

¿EXISTEN REPRESENTANTES DE OTRAS REGIONES EN EL TOP 10?

El territorio estadounidense acapara la abrumadora mayoría de los puestos de honor dentro de la clasificación de fortunas a nivel internacional, reflejando un dominio casi total de su ecosistema corporativo. No obstante, destaca de manera sobresaliente Amancio Ortega como el único representante del continente europeo en ingresar a este grupo de élite, situándose firmemente en la décima posición con un capital de 145.3 mil millones de dólares provenientes de la industria textil y su vínculo directo con Zara, según informa Forbes.

¿QUIÉNES OCUPAN EL TOP 10 DE LOS HOMBRES MÁS RICOS DEL MUNDO?

Elon Musk: Lidera la lista con un patrimonio de 924.7 mil millones de dólares gracias a sus empresas Tesla y SpaceX. Larry Page: Ocupa la segunda posición con una fortuna de 280.1 mil millones de dólares generada a través de Google. Jeff Bezos: Se posiciona en el tercer lugar con 267 mil millones de dólares vinculados al gigante de comercio electrónico Amazon. Sergey Brin: Alcanza el cuarto puesto con 258.4 mil millones de dólares respaldados por su rol cofundador en Google. Michael Dell: Se sitúa en la quinta casilla con 254.3 mil millones de dólares acumulados mediante su trayectoria en Dell. Mark Zuckerberg: Posee el sexto lugar con 212.3 mil millones de dólares obtenidos a través del desarrollo de plataformas en Facebook. Larry Ellison: Se ubica en la séptima posición con 196.7 mil millones de dólares gracias al liderazgo de su corporación Oracle. Jensen Huang: Ocupa el octavo puesto con 196.4 mil millones de dólares impulsados por el avance tecnológico de Nvidia. Steve Ballmer: Se posiciona en la novena casilla con una estimación de 156.7 mil millones de dólares vinculados a la historia de Microsoft. Amancio Ortega: Cierra el selecto listado en el décimo lugar con un capital de 145.3 mil millones de dólares provenientes de la industria textil en Zara.

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