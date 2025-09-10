La final del denominado Mundial de Desayunos, impulsado por el streamer español Ibai Llanos, abrió sus votaciones este lunes 8 de septiembre. Y, por ahora, la participación peruana ha sido contundente: el país ya supera los cinco millones de votos en su enfrentamiento contra Venezuela. La cifra refleja una movilización masiva en redes sociales, donde usuarios vienen impulsando la campaña con alto nivel de compromiso digital. ¿Pero quién va ganando en el Perú vs Venezuela por la final del Mundial de Desayunos de IBAI?

¿Quién va ganando en el Perú vs Venezuela por la final del Mundial de Desayunos de IBAI?

Votaciones en TikTok| Perú: 4.9 millones vs Venezuela: 4.6 millones

Perú: 4.9 millones vs Venezuela: 4.6 millones Votaciones en YouTube | Perú: 1.1 millón vs Venezuela: 1 millón

Perú: 1.1 millón vs Venezuela: 1 millón Votaciones en Instagram | Perú: 50% vs Venezuela: 50%

Aunque Perú mantiene una ligera ventaja sobre Venezuela en la final del Mundial de Desayunos, la competencia sigue siendo reñida. En plataformas como Instagram, el marcador permanece prácticamente empatado, lo que mantiene la tensión al máximo. Cabe señalar que el resultado final se definirá por la suma total de votos emitidos en TikTok, Instagram y YouTube. Las votaciones siguen abiertas, por lo que aún hay tiempo para sumarse a este singular torneo gastronómico que ha movilizado a miles de usuarios en redes sociales. Cabe destacar que el duelo en esta final es entre el pan con chicharrón y la arepa.

El pan con chicharrón representa al Perú en la final del Mundial de Desayunos. (Foto: Andina)

¿Cómo votar en la final del Mundial de Desayunos?

Desde el pasado 8 de septiembre, el streamer español Ibai Llanos dio inicio a las votaciones para la gran final del Mundial de Desayunos, que enfrenta a Perú y Venezuela. Cada red social cuenta con su propia mecánica para sumar votos, lo que exige atención de parte de los seguidores.

En TikTok, los usuarios deben dar ‘Me gusta’ al comentario que dice “Perú” en el video publicado por la cuenta oficial de Ibai. En Instagram, la participación se realiza a través de una encuesta en las historias del creador de contenido. Finalmente, en YouTube, el voto se registra al dar ‘like’ al comentario “PERÚ” en el canal oficial; si este no aparece de inmediato, se puede acceder directamente haciendo clic en la foto de perfil de Ibai, que redirige a la publicación correspondiente.

Qué más debes saber sobre el Mundial de Desayunos

El Mundial de Desayunos es una especie de competencia o torneo, generalmente informal y hecho en redes sociales, donde diferentes tipos de desayunos —de distintos países, regiones o estilos— se enfrentan entre sí en un formato similar al de un mundial de fútbol. La gente vota por su favorito en cada ronda, y los ganadores avanzan hasta que queda un solo desayuno campeón.