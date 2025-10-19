Redacción EC
Este domingo 19 de octubre se llevan a cabo las Elecciones Generales 2025 en . A estas alturas de los comicios, del país boliviano en el próximo mandato que comprendería del 2025 al 2029. Te contamos en la siguiente cobertura todos los detalles sobre quién va ganando las Elecciones Presidenciales de Bolivia.

Últimas noticias HOY:

09:32

Principales propuestas de Jorge Quiroga vs Rodrigo Paz:

Jorge Quiroga propone apostar por el libre mercado y el crecimiento productivo. Asimismo, enfocarse en la promoción de reformas educativas e institucionales. Finalmente, asegurar una justicia independiente y transparente para el país.

Rodrigo Paz plantea gobernar bajo tres pilares. Primero, descentralizar el Estado para una mejor distribución del presupuesto. Segundo, impulsar un capitalismo para todos, un panorama en el que se den créditos accesibles y estímulos tributarios que fortalezcan la economía. Por último, implementar una reforma judicial y medidas anticorrupción.

09:28

¿Qué indican los candidatos sobre los sondeos?

Rodrigo Paz ha restado importancia a los resultados que lo ubican como el menos favorito en la intención de voto. A través de sus redes sociales le recordó a la población su remontada en agosto: "Eso pusieron unos días antes de las elecciones, no pasan de 8. El día de la elección, el pueblo de Bolivia puso de 8 subió a 32."

Por su lado Quiroga declaró con un tono optimista a través de sus redes sociales: "Sé que Bolivia tiene futuro porque lo vi en cada familia que me recibió, en cada joven que lucha, en cada madre que no se rinde. Hoy te pido que transformemos esa esperanza en realidad."

09:20

¿Quién va ganando, según las encuestas?

Según Ipsos-Ciesmori para Unitel, Jorge Quiroga se posiciona como el favorito de la población con un 47%, frente a su oponente Rodrigo Paz Pereira, con un 39,3%. El estudio basado en 2500 entrevistas realizadas a la población cuenta con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 2,2%.

En caso de que se mantenga esta tendencia de favoritismo a favor de Quiroga, la Presidencia recibiría nuevamente al candidato como mandatario tras su incursión en el ejercicio del cargo entre 2001 y 2002 cuando fungió como reemplazo de Hugo Banzer. Finalmente, las expectativas se mantienen altas tras la sorpresa que ocasionó Rodrigo Paz en su pase a la segunda vuelta, por lo que aún no hay nada decidido.

09:15

Encuestas previas han indicado que existe una preferencia por Jorge Quiroga, sin embargo, Rodrigo Paz (para sorpresa de muchos) ha logrado mantenerse frente a Quiroga pasando a segunda vuelta y generando mayor expectativa en la población boliviana.

09:00

En esta segunda vuelta, Bolivia se prepara para descubrir quién será su próximo presidente. La elección se dará entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, ambos candidatos lograron el voto ciudadano que los pone en un último enfrentamiento que definirá al futuro presidente para el período 2025-2030 tras años de gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

08:53

Bienvenidos a la cobertura sobre las Elecciones Presidenciales 2025 en Bolivia. Aquí detallaremos lo reflejado en las últimas encuestas realizadas para saber quién lidera los resultados en segunda vuelta.

