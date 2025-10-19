Este domingo 19 de octubre se llevan a cabo las Elecciones Generales 2025 en Bolivia. A estas alturas de los comicios, Jorge Quiroga y Rodrigo Paz son los favoritos para asumir la presidencia del país boliviano en el próximo mandato que comprendería del 2025 al 2029. Te contamos en la siguiente cobertura todos los detalles sobre quién va ganando las Elecciones Presidenciales de Bolivia.
Principales propuestas de Jorge Quiroga vs Rodrigo Paz:
Jorge Quiroga propone apostar por el libre mercado y el crecimiento productivo. Asimismo, enfocarse en la promoción de reformas educativas e institucionales. Finalmente, asegurar una justicia independiente y transparente para el país.
Rodrigo Paz plantea gobernar bajo tres pilares. Primero, descentralizar el Estado para una mejor distribución del presupuesto. Segundo, impulsar un capitalismo para todos, un panorama en el que se den créditos accesibles y estímulos tributarios que fortalezcan la economía. Por último, implementar una reforma judicial y medidas anticorrupción.