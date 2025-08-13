Faltando solo siete días para los comicios en Bolivia, los sondeos anticipan una contienda cerrada entre los candidatos conservadores Samuel Doria Medina y el exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga. Aunque encabezan las preferencias del electorado, ninguno alcanza el apoyo suficiente para ganar en primera ronda. La elevada indecisión entre los votantes, sumada al contexto de inestabilidad económica y polarización política, genera un ambiente electoral impredecible.

De acuerdo con las encuestas realizadas por Ipsos Ciesmori y Captura Consulting, el candidato de Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, encabeza las preferencias con poco más del 21% de apoyo. Muy cerca se encuentra Jorge “Tuto” Quiroga, representante de la alianza Libre, quien registra un 20% en ambas mediciones.

No obstante, un sondeo anterior realizado por Spie SRL y difundido el viernes muestra a Jorge Quiroga con un 24,45% de respaldo, mientras que Samuel Doria Medina alcanza un 23,64%. Estos resultados reflejan la paridad de la contienda política.

¿Qué sucede con la izquierda en Bolivia?

Lo que resulta cada vez más evidente es el declive de las fuerzas de izquierda en Bolivia, representadas tanto por el exmandatario Evo Morales como por el presidente en funciones, Luis Arce.

El dirigente cocalero Andrónico Rodríguez, cercano a Evo Morales, no supera el 7,2% en ningún estudio de opinión, mientras que Eduardo del Castillo, representante del MAS y figura del oficialismo, apenas alcanza un respaldo inferior al 2%, lo que evidencia el fuerte deterioro del apoyo al partido en el poder.

Un aspecto clave en el panorama electoral es la elevada incertidumbre entre los votantes: según Ipsos, el 13,3% aún no decide su voto, mientras que Captura Consulting reporta un 14,4% de indecisos.

A esto se suman los sufragios nulos y en blanco, que alcanzan cifras significativas —19,8% (Ipsos), 15,6% (Captura) y 15,65% (Spie SRL)—. Este escenario refleja un fuerte desencanto ciudadano, influenciado en parte por la campaña del exmandatario Evo Morales que promueve el voto nulo, lo cual profundiza la división y la apatía en el electorado.

Quién es Samuel Doria

Samuel Doria Medina es un empresario y político boliviano que ha marcado presencia tanto en el ámbito económico como en la arena electoral del país. Nacido en La Paz en 1958, construyó su fortuna a partir de la industria del cemento, liderando durante años SOBOCE antes de diversificar sus inversiones en sectores como hotelería, comida rápida e inmobiliaria. Más allá de los negocios, Doria Medina es también conocido por su perfil tecnocrático y su discurso liberal en materia económica, proponiendo reformas orientadas al libre mercado y a la eficiencia del Estado.