La reciente aprobación de un dictamen en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso ha generado un intenso debate en el sector vial de Perú. Esta iniciativa busca otorgar una oportunidad excepcional para que conductores con licencias de clase A, categoría 1 (A1), cuya inhabilitación era de carácter definitivo, puedan volver a tramitar su brevete bajo condiciones estrictas.

Si te encuentras en situación de inhabilitación o conoces a alguien interesado, es fundamental entender que esta no es una “amnistía automática”, sino un proceso administrativo regulado. Aquí te contamos cada detalle de esta nueva normativa.

¿Quiénes pueden solicitar la devolución de su licencia?

No todos los conductores sancionados califican para este beneficio. El dictamen establece filtros muy claros para los postulantes:

Conductores con Licencia Clase A1: La medida está restringida exclusivamente a conductores de vehículos particulares (categoría A1). No aplica para licencias profesionales o de transporte público.

La medida está restringida exclusivamente a conductores de vehículos particulares (categoría A1). No aplica para licencias profesionales o de transporte público. Sancionados bajo la Infracción M01: El solicitante debe haber perdido su licencia específicamente por conducir bajo efectos del alcohol o drogas y haber participado en un accidente.

El solicitante debe haber perdido su licencia específicamente por conducir bajo efectos del alcohol o drogas y haber participado en un accidente. Tiempo de espera cumplido: La inhabilitación debe tener una antigüedad mínima de dos años al momento de presentar la solicitud.

La inhabilitación debe tener una al momento de presentar la solicitud. Residencia y legalidad: Se requiere contar con DNI o carné de extranjería vigente y acreditar residencia real en el territorio peruano.

Requisitos y pasos para el nuevo trámite administrativo

Recuperar el derecho a conducir requiere pasar por un riguroso proceso de validación. Según el dictamen aprobado, estos son los pilares del trámite:

Educación y seguridad vial

El punto más importante es la rehabilitación conductual. Los solicitantes deben acreditar la culminación satisfactoria de cursos de seguridad vial. Estos cursos no pueden ser dictados por cualquier entidad; deben contar con la autorización explícita del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Saneamiento de deudas (Certificado de no adeudo)

Para que el Estado acepte tu solicitud, debes estar al día con tus obligaciones. Esto implica no tener multas de tránsito pendientes de pago. Deberás presentar comprobantes de pago o un certificado de no adeudo emitido por la municipalidad correspondiente.

Evaluación de aptitud

El trámite no devuelve el brevete anterior, sino que permite iniciar un nuevo proceso. Esto significa que el conductor deberá pasar nuevamente por los exámenes médicos, de reglas y de manejo, como si fuera la primera vez, pero con la vigilancia adicional del cumplimiento de la sanción previa.

Lista de sanciones y categorías de infracciones “Muy Graves”

M01 (La más grave): Conducir con presencia de alcohol en la sangre (por encima de lo permitido) o bajo efectos de drogas, habiendo participado en un accidente de tránsito o negándose al examen. Sanción: Multa pecuniaria, cancelación de la licencia e inhabilitación definitiva.

Conducir con presencia de alcohol en la sangre (por encima de lo permitido) o bajo efectos de drogas, habiendo participado en un accidente de tránsito o negándose al examen. Multa pecuniaria, cancelación de la licencia e inhabilitación definitiva. M02: Conducir bajo efectos del alcohol o drogas (o negarse al examen) sin que haya ocurrido un accidente de tránsito. Sanción: Multa y suspensión de la licencia por 3 años.

Conducir bajo efectos del alcohol o drogas (o negarse al examen) sin que haya ocurrido un accidente de tránsito. Multa y suspensión de la licencia por 3 años. M03: Conducir un vehículo sin haber obtenido nunca una licencia de conducir o permiso provisional. Sanción: Multa e inhabilitación para obtener licencia por 3 años.

Conducir un vehículo sin haber obtenido nunca una licencia de conducir o permiso provisional. Multa e inhabilitación para obtener licencia por 3 años. M04: Conducir teniendo la licencia retenida, suspendida o estando inhabilitado para obtenerla. Sanción: Multa y suspensión por 3 años adicionales (o cancelación definitiva si ya estaba suspendida).

Conducir teniendo la licencia retenida, suspendida o estando inhabilitado para obtenerla. Multa y suspensión por 3 años adicionales (o cancelación definitiva si ya estaba suspendida). M05: Conducir un vehículo cuya clase o categoría no corresponde a la licencia que posee el conductor. Sanción: Multa y suspensión de la licencia por 1 año.

Conducir un vehículo cuya clase o categoría no corresponde a la licencia que posee el conductor. Multa y suspensión de la licencia por 1 año. M06: Estacionar el vehículo en lugares considerados peligrosos o prohibidos (curvas, puentes, túneles, zonas estrechas o pasos de ferrocarril). Sanción: Multa administrativa.

Estacionar el vehículo en lugares considerados peligrosos o prohibidos (curvas, puentes, túneles, zonas estrechas o pasos de ferrocarril). Multa administrativa. M07: Participar en competencias de velocidad no autorizadas (conocidas popularmente como “piques” ilegales). Sanción: Multa administrativa.

Participar en competencias de velocidad no autorizadas (conocidas popularmente como “piques” ilegales). Multa administrativa. M08: Permitir que un menor de edad conduzca un vehículo sin contar con la autorización o permiso provisional correspondiente. Sanción: Multa administrativa.

¿Cuáles son los requisitos y contenidos específicos de los cursos de seguridad vial autorizados por el MTC para conductores inhabilitados?

Para los conductores inhabilitados que buscan acogerse a este nuevo dictamen, el Curso de Seguridad Vial no es una charla informativa común; es un requisito de rehabilitación conductual diseñado para reinsertar a infractores graves en el sistema.

Aunque el dictamen del Congreso establece la obligatoriedad, el contenido y la metodología se rigen bajo los estándares actuales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para la reeducación de infractores.

Requisitos de inscripción y participación

Para llevar estos cursos en entidades autorizadas (como el Touring o escuelas de conductores certificadas), el solicitante debe cumplir con lo siguiente:

Estado de la Sanción: La inhabilitación debe haber cumplido el periodo mínimo de dos años (según el nuevo dictamen).

La inhabilitación debe haber cumplido el periodo mínimo de (según el nuevo dictamen). Identificación: Presentar DNI, Carné de Extranjería o PTP vigente.

Presentar DNI, Carné de Extranjería o PTP vigente. Sin Multas Pendientes: Muchas entidades exigen el pago previo de todas las multas electorales y de tránsito para permitir el registro en el curso.

Muchas entidades exigen el electorales y de tránsito para permitir el registro en el curso. Asistencia Obligatoria: El curso es 100% presencial o virtual con control biométrico (huella dactilar o reconocimiento facial) para garantizar que el infractor es quien realmente recibe la capacitación.

Contenidos específicos del curso

El programa está dividido en módulos que atacan directamente las causas de la infracción M01 (alcohol y conducción). Estos son los ejes temáticos principales:

1. Marco Legal y Responsabilidad Civil/Penal

Análisis profundo del Reglamento Nacional de Tránsito .

. Consecuencias legales de los accidentes: diferencia entre lesiones culposas y dolo eventual.

El impacto económico y social de la inhabilitación definitiva.

2. Psicología del Conductor y Factores de Riesgo

Consumo de sustancias: Cómo el alcohol y los estupefacientes alteran la percepción de distancia, velocidad y tiempo de reacción.

Cómo el alcohol y los estupefacientes alteran la percepción de distancia, velocidad y tiempo de reacción. Manejo de la agresividad y el estrés al volante.

Sensibilización sobre las víctimas de accidentes de tránsito (muchas veces incluye testimonios).

3. Técnicas de Manejo Defensivo

Identificación de peligros en la vía antes de que se conviertan en emergencias.

Respeto estricto a las señales de prioridad y límites de velocidad.

Uso de dispositivos de seguridad activa y pasiva.

4. Ética y Ciudadanía en la Vía Pública

El conductor como parte de un ecosistema donde conviven peatones y ciclistas.

Valores de convivencia vial y respeto a la autoridad.

¿Cómo es la evaluación final?

No basta con asistir. Para que el curso sea válido ante el MTC y el Sistema Nacional de Conductores (SNC), el participante debe:

Aprobar un examen teórico: Generalmente consta de 20 a 40 preguntas sobre los módulos dictados. Nota Mínima: Suele requerirse un puntaje de 15 o 18 sobre 20 para obtener la certificación. Registro en el SNC: Una vez aprobado, la escuela autorizada carga el certificado directamente al sistema del MTC, lo cual es requisito indispensable para iniciar el trámite de la nueva licencia.

Si el conductor vuelve a cometer una infracción grave tras haber llevado este curso de rehabilitación, las sanciones suelen ser duplicadas y la posibilidad de una nueva “gracia” administrativa queda anulada.