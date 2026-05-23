Los días no laborables en el Perú sirven para promover el turismo interno, incentivar el movimiento económico y facilitar el descanso de los trabajadores durante fechas cercanas a feriados nacionales. El gobierno establece mediante decretos supremos y, en la mayoría de casos, están dirigidas principalmente a los trabajadores del sector público, aunque las empresas privadas pueden acogerse previo acuerdo entre empleador y trabajador. A diferencia de los feriados nacionales, los días no laborables son compensables, es decir, las horas dejadas de trabajar deben recuperarse posteriormente según lo establezca cada entidad o empresa. En ocasiones especiales, los días no laborables también pueden declararse por eventos nacionales, situaciones extraordinarias o celebraciones de relevancia histórica y social para el país.

¿Cuál es el día que el Gobierno declaró como día no laborable y qué sectores o trabajadores accederían a este beneficio de descanso?

El Gobierno dispuso que el lunes 27 de julio de 2026 será día no laborable para los trabajadores del sector público en todo el país, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM publicado recientemente en el diario oficial El Peruano. La medida permitirá extender el periodo de descanso durante las celebraciones por Fiestas Patrias. La decisión busca impulsar el turismo interno y promover la actividad económica en distintas regiones del país, motivo por el cual el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo viene desarrollando estrategias orientadas a incentivar las visitas a destinos nacionales. No obstante, las horas dejadas de laborar por los servidores públicos deberán recuperarse dentro de los diez días posteriores o según las disposiciones de cada entidad. Asimismo, la norma señala que la fecha continuará considerándose día hábil para trámites tributarios y que los servicios esenciales seguirán operando con normalidad.

¿Cuáles son los planes que implementará el Gobierno por Fiestas Patrias tras incorporar del día no laborable del 27 de julio?

La incorporación del día no laborable permitirá extender el descanso a un feriado largo de cuatro días junto con las celebraciones del 28 y 29 de julio. En este contexto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) viene desarrollando distintas iniciativas por Fiestas Patrias orientadas principalmente a impulsar el turismo interno y fortalecer el movimiento económico en el país. La estrategia tiene como propósito incentivar los desplazamientos hacia diversos destinos turísticos nacionales y aumentar el flujo de visitantes en regiones con atractivos gastronómicos, culturales y naturales. Con ello se espera favorecer actividades vinculadas a hoteles, restaurantes, agencias de viaje y servicios de transporte. Asimismo, también se han considerado acciones destinadas a reforzar la formalización de los servicios turísticos y elevar la competitividad del sector durante temporadas de alta demanda.

¿Qué instituciones del sector público y privadas mantendrán sus operaciones sin afectar en la atención y los servicios dirigidos a la población?

Aunque el 27 de julio fue establecido como día no laborable, los servicios considerados esenciales continuarán desarrollando sus actividades con normalidad para garantizar la atención a la población. Entre los sectores que mantendrán sus operaciones figuran salud, saneamiento, suministro de energía eléctrica, agua potable, gas y telecomunicaciones, siendo responsabilidad de cada empleador definir el personal requerido para asegurar la continuidad del servicio. Asimismo, el transporte público y privado, las entidades financieras, además de puertos y aeropuertos, seguirán funcionando regularmente durante esa jornada. En el caso del sector privado, la aplicación del día no laborable será facultativa y dependerá de los acuerdos alcanzados entre empleadores y trabajadores respecto a la recuperación de las horas no trabajadas. Si no existe un consenso entre ambas partes, corresponderá al empleador tomar la decisión final sobre el descanso y su compensación.

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